Emma Meesseman en Washington halen uit tegen WNBA-kampioen Seattle YP

03 augustus 2019

10u19

Bron: Belga 0 Basketbal Washington Mystics is vrijdag met 79-99 gaan winnen bij kampioen Seattle Storm in de Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasketcompetitie (WNBA).

Bij de Mystics was Meesseman in de Winds Arena in Seattle goed voor dertien punten in 25 minuten. Uitblinker Elena Delle Donne liet liefst 29 punten noteren. Kim Mestdagh moest het doen met net iets minder dan anderhalve minuut speeltijd.

Voor de Washington Mystics was het al de vijfde zege op rij. In de stand klimmen ze naar de tweede plaats, met één zege minder dan leider Connecticut Sun. Zondag spelen de Mystics op verplaatsing bij Phoenix Mercury.