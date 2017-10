Emma Meesseman (Ekaterinburg) wint Belgisch duel tegen Ann Wauters (Yakin Dogu) in EuroLeague - Bergen verslaat Demir Redactie

20u59

Bron: Belga 0 BELGA Archiefbeeld. Meer Sport Het Russische Ekaterinburg heeft in Istanboel een 70-79 zege geboekt bij het Turkse Yakin Dogu op de derde speeldag van de EuroLeague basketbal voor vrouwen. Emma Meesseman won zodoende de wedstrijd in de wedstrijd tegen landgenote Ann Wauters.

Meesseman tekende voor tien punten en negen rebounds in 29 minuten speeltijd. Ann Wauters moest het doen met zeven punten en één rebound in vijftien minuten speeltijd. De derde Belgian Cat, Kim Mestdagh, kwam bij Yakin Dogu niet in het veld.

Het is de eerste nederlaag voor Yakin Dogu in groep B van de EuroLeague. Voor Ekaterinburg is het een tweede succes op rij.

In groep A gaat Castors Braine (om 20u00) op bezoek bij het Franse Villeneuve d'Asq.

BELGA Archiefbeeld.

Photo News Archiefbeeld.

Bergen pakt eerste zege van de campagne

Bergen heeft op de tweede speeldag van de groepsfase van de Europe Cup zijn eerste zege gepakt. Op bezoek bij het Turkse Demir Instaat won het team van Daniel Goethals met 79-84. Op de eerste speeldag hadden de Henegouwers met 72-74 de duimen moeten leggen tegen het Kosovaarse Sigal Pristina.

Bergen domineerde de partij van in de start en had halverwege een voorsprong van negentien punten (32-47). In het slot kwam de thuisploeg toch nog aandringen, maar uiteindelijk haalde Bergen de zege binnen. Tre Demps en Matt Tiby waren met elk zestien punten de beste schutters bij de bezoekers.

Later op de avond (om 20u30) treffen Sigal Pristina en het Oekraïense Khimik elkaar nog in de andere partij in groep G. Op de volgende speeldag, op 31 oktober (om 20u30) ontvangt Bergen Khimik.

Bergen was het laatste Belgische team dat deze week in actie kwam in de Europe Cup. Dinsdagavond won Spirou Charleroi al met 76-78 bij het Wit-Russische Tsmoki-Minsk, terwijl zowel de Antwerp Giants (94-79) als Brussels (74-61) de boot ingingen bij respectievelijk het Franse Le Portel en het Hongaarse Egis Körmend.