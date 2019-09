Emma Meesseman boekt met Mystics 24e zege van het seizoen YP

04 september 2019

09u18

Bron: Belga 0 Basketbal De Washington Mystics hebben dinsdag (plaatselijke tijd) op bezoek bij New York Liberty met 77-93 (40-58) gewonnen in de WNBA. Voor het team van Emma Meesseman en Kim Mestdagh was het de 24e zege van het seizoen.

Meesseman was goed voor dertien punten, zeven rebounds en evenveel assists in 33 speelminuten. Kim Mestdagh moest vrede nemen met anderhalve minuut en liet daarin een rebound en een assist noteren.



Met nog slechts twee speeldagen te gaan in de reguliere competitie blijven de Mystics aan de leiding. Vrijdag spelen ze tegen Dallas Wings, zondag tegen Chicago Sky. Ze zijn al langer zeker van een plaats in de top twee van het klassement, waardoor ze meteen doorstoten naar de halve finales van de play-offs.

Hind Ben Abdelkader keert terug naar Turkije

Hind Ben Abdelkader gaat opnieuw aan de slag voor het Turkse Hatay, waar ze eerder al onder contract lag van 2017 tot januari 2019, zo maakte de Turkse club bekend. De Brusselse was er in januari dit jaar nochtans vertrokken wegens achterstallige betalingen. De Belgian Cat probeerde het vervolgens in de WNBA bij Chicago Sky, maar kreeg er na de trainingskampen geen plaats in de kern voor dit seizoen.

Hind Ben Abdelkader trad eerder aan voor Waregem, Namen en Sint-Katelijne-Waver. In 2014 verliet ze de Belgische competitie. Ze verdedigde nadien de kleuren van Cadi La Seu, Nice, Wisla Krakau, Hatay en Indiana Fever.