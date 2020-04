Emma Meesseman bij beste vijf speelsters in EuroLeague: “Ze is pure klasse” XC

30 april 2020

09u23

Bron: Belga 0 Meer sport Belgian Cat Emma Meesseman werd tot de beste vijf speelsters van de EuroLeague verkozen. In een poll bij coaches, media en fans moest de 26-jarige forward van Ekaterinburg bij de frontcourt-speelsters alleen de Française Sandrine Gruda (Famila Schio) voor zich dulden.

Door de coaches werd Meesseman op de eerste plaats gezet, door de media op de derde en door de fans op de vierde. In het typevijftal van de EuroLeague heeft Meesseman vooraan het terrein behalve Gruda ook nog de Amerikaanse Alyssa Thomas (USK Praag) naast zich. De Oekraïense Alina Iagupova en de Italiaanse Cecilia Zandalasini, twee speelsters van Fenerbahce, werden tot beste backcourt-speelsters verkozen.

"Meesseman is pure klasse en blijft de individuele prijzen opstapelen", looft FIBA Europe de Belgische. "Nadat ze in 2019 MVP van de WNBA-finale was, schitterde ze ook in de EuroLeague. Haar team is enorm sterk, misschien wel het sterkste dat de EuroLeague al gezien heeft en toch steekt ze er bovenuit. Ze beëindigde het reguliere seizoen met verbazingwekkende cijfers. Dankzij een shotpercentage van liefst 67 procent kwam ze aan een gemiddelde van 14,1 punten per wedstrijd. Ook met gemiddeld 4,6 rebounds en 3,2 assists hielp ze haar team aan de groepszege."

Tweevoudig titelverdediger Ekaterinburg beëindigde het reguliere seizoen met 13 zeges en één nederlaag. De play-offs vielen door de coronapandemie in het water.

