Elon Musk wil ondergrondse tunnel naar stadion LA Dodgers bouwen jv

16 augustus 2018

10u03

Bron: USA Today Elon Musk heeft een oplossing bedacht voor de vreselijke verkeersproblemen die honkbalfans bij de thuiswedstrijden van de LA Dodgers ondervinden. Zijn eigen boorbedrijf wil een tunnel graven naar het stadion. Eerder deze vakantie bood diezelfde firma ook al haar diensten aan de Thaise overheid aan, toen twaalf voetballertjes en hun coack dagenlang vastzaten in een ondergelopen grot.

Het voorstel van de Elon Musk Boring Company is om een ondergrondse tunnel van ongeveer zes kilometer te bouwen naar het Dodger Stadium. Daar zou de Dugout Loop door razen, elektrische hogesnelheidsvoertuigen zonder enige uitstoot van schadelijke stoffen.

"Een proper en efficiënt systeem van openbaar vervoer", noemt Musks bedrijf het, "om het verkeer in Los Angeles te verminderen". De Dugout Loop zou zo'n 1.400 fans van East Hollywood naar het stadion kunnen vervoeren in amper vier minuten, in bakjes die per rit acht tot zestien personen tegelijkertijd kunnen transporteren. Ze kunnen een snelheid van 240 km/uur halen.

De baseballclub heeft al positief gereageerd op het voorstel. De hele constructie zou in 14 maanden tijd kunnen worden gebouwd, beweert Musk. De kostprijs is niet bekend. Voor een ritje zal je ongeveer 1 dollar betalen.