Eliud Kipchoge krijgt liefst 41 hazen bij poging om marathon onder twee uur te lopen

08 oktober 2019

Bron: anp 0 Atletiek Eliud Kipchoge krijgt in zijn poging om als eerste atleet de marathon onder de twee uur te lopen, hulp van een batterij aan toplopers. Liefst 41 hazen staan de Keniaan bij in zijn poging, die wellicht zaterdag in Wenen plaatsvindt.

De 41 hazen zijn gezamenlijk goed voor 55 medailles, onder meer gewonnen op de Olympische Spelen en het WK atletiek, zo meldt de Britse organisator Ineos. De Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen zijn van de partij. De jongste van de drie, de 19-jarige Jakob, pakte vorig jaar op het EK in Berlijn verrassend goud op de 1500 en 5000 meter. Ook Selemon Barega, zilveren medaillewinnaar op de 5000 meter op het WK in Doha, en Matt Centrowitz, gouden medaillewinnaar op de 1500 meter bij de Spelen in Rio, zijn aan de lijst met hazen toegevoegd.

Of de recordpoging van Kipchoge zaterdag plaatsvindt, hangt van het weer af. De omstandigheden moeten zo goed mogelijk zijn, wil de recordpoging plaatsvinden. Volgens experts moet de temperatuur tussen 7 en 11 graden liggen. Bij een eerdere poging op het autocircuit in Monza bleef Kipchoge steken op 2.00.25. De locatie is al wel bekend: Kipchoge zal een traject afleggen dat over de Hauptallee door het Praterpark in Wenen voert. Mocht de Keniaan - wereldrecordhouder met 2.01.39 - onder de twee uur duiken, dan geldt dat niet als een officieel wereldrecord omdat hij een vloot aan tempomakers gebruikt.