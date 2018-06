Eline Berings wint 100 meter horden in Brussel, Team Sacoor is de beste in de aflossing



10 juni 2018

De race tegen de klok van Kevin Borlée om het EK atletiek van 7 tot 12 augustus in Berlijn te halen, wordt behoorlijk spannend. Door de hamstringblessure die hij eerder opliep, zal hij ten vroegste op het BK in Brussel op 7 en 8 juli voor het eerst dit seizoen in actie komen. Dat zei hij vandaag op de AG Urban Memorial in Brussel, waar hij een aandachtige toeschouwer was.

Kevin Borlée heeft tot en met 29 juli om onder de 45.89 te duiken, en zich zo te plaatsen voor het EK atletiek in Berlijn. Oospronkelijk zou hij al in april in de VS en in Jamaica twee wedstrijden lopen, maar de seizoensstart moest drastisch uitgesteld worden. "Ondertussen moet ik wel zeggen dat het op training al beter en beter gaat. Maar ik kan geen risico's nemen door al wedstrijden te lopen, en moet de blessure de tijd geven die nodig is. Madrid op 22 juni, waar ik vorig jaar mijn limiet liep, komt zeker te vroeg. Ik zal ten vroegste op het BK atletiek weer in competitie treden."

Sacoor mikt individueel op WK U20

Belgian Tornado Jonathan Sacoor kon vandaag als sloptloper in de 4x100 meter bij de AG Urban Memorial Van Damme in Brussel nipt trainingsmaatje Jonathan Borlée afhouden. De volgende wedstrijd van Sacoor wordt naar alle waarschijnlijkheid pas het WK voor junioren in het Finse Tampere, van 10 tot 15 juli.

"Het was leuk. Het ging vandaag niet om prestaties, maar om plezier maken", zei Sacoor onder het Atomium. "Ik begon met voorsprong op Jonathan Borlée, hij kwam sterk opzetten, maar ik kon hem nog net afhouden. Nu moet ik studeren. Ik hoop zonder problemen af te studeren van de middelbare school, dan kan ik daarna zonder zorgen trainen."

Veel wedstrijden staan er niet meer op de planning bij Sacoor. "Meteen na de examens vertrekken we twee weken op stage naar het Franse Valbonne met de hele groep van Jacques Borlée. Op dit moment ben ik niet van plan om voor het WK U20 in Finland nog wedstrijden te lopen, maar als Jacques het nodig vindt om nog eens de vorm te testen, kan er eventueel nog één wedstrijd bij. De finale moet in principe altijd lukken op het WK. Op het EK in Berlijn wil ik mij helemaal op de 4x400 meter concentreren. Individueel komen er de volgende jaren nog kansen genoeg." Sacoor is voorlopig de enige Belg die geplaatst is voor Berlijn op de individuele 400 meter.

Jonathan Borlée heeft stilaan weer het goede gevoel te pakken

Jonathan Borlée moest vandaag op de AG Urban Memorial Van Damme in Brussel nipt de duimen leggen voor zijn trainingsmaatje Jonathan Sacoor als slotloper van de 4x100 meter. Borlée komt uit een mindere periode, maar voelt zich stilaan weer beter.

"Dit is een heel leuk evenement op een ongelofelijke locatie. Vorig jaar op de Vismarkt vond ik ook al leuk, maar dit heeft nog iets extra. Ideaal om de atletiek te promoten", zei Jonathan Borlée over de Urban Memorial onder het Atomium. "Ik heb stilaan het goede gevoel weer te pakken. Zaterdag deed ik nog een uitstekende training. Mijn trainingsstage om het seizoen voor te bereiden in Amerika was heel goed, maar daarna geraakte ik het gevoel op een of andere manier volledig kwijt. Het was geen kwestie van conditie, maar een biomechanisch probleem. Ergens in mijn pas zat er energieverlies, waardoor ik mijn krachten niet maximaal in voorwaarste snelheid kon omzetten."

Jonathan Borlée heeft zijn eerste 400 meter van 2018 nog altijd niet gelopen. Daarvoor wilde hij wachten op een betere vorm. Ook de EK-kwalificatie, waarvoor 45.89 is vereist, heeft hij dus nog niet op zak. "Ik bekijk mijn wedstrijdplanning in deze periode van week tot week, afhankelijk van hoe de trainingen lopen. Maar ondertussen staat min of meer vast dat ik op 22 juni in Madrid mijn eerste 400 meter zal lopen."

Eline Berings sluit eerste wedstrijdblok tevreden af

Op de Urban Memorial in Brussel kwam voor Eline Berings vandaag een einde aan een eerste intensieve reeks wedstrijden. Ze won er makkelijk in 13.17, en verkiest nu weer enkele weken hard trainen boven het lopen van wedstrijden.

"Het was verschrikkelijk moeilijk op deze piste. Je botste bij elke pas omhoog in plaats van vooruit", begon Eline Berings haar verhaal onder het Atomium. "Dat ik dan toch nog 13.17 loop, maakt mij wel blij. Het zou niet leuk zijn om in mijn reeks toptijden ineens een heel slechte tijd neer te zetten, maar hier kan ik mee leven." Berings liep op de Diamond League in Oslo donderdag naar 12.89.

Het eerste wedstrijdblok van het seizoen zit erop voor de Gentse. "Ik ga nu minstens twee weken trainen zonder wedstrijden. Ik ga een weekje in Minsk trainen, met de Wit-Russische Alina Talay, en daarna volgen weer enkele wedstrijden. Over mijn eerste seizoenssdeel kan ik niet anders dan tevreden zijn. Ik liep constant rond de dertien seconden. Als ik nog ietsje scherper kan worden, gaat mijn persoonlijk record van 12.87 er zeker aan. Het enige jammere vind ik dat Anne Zagré geblesseerd is. We hebben zo veel mooie battles gehad de voorbije jaren, en nu ik topvorm ben, is ze er niet bij. Hopelijk kan ze snel terugkeren in competitie."

Eline Berings en Dario De Borger hebben vandaag de hordewedstrijden gewonnen bij de AG Urban Memorial Van Damme in Brussel. Op een droomlocatie onder het Atomium haalden ze het in respectievelijk 13.17 en 14.18. De ploeg van Jonathan Sacoor won de 4x100 meter, voor de ploeg van Jonathan Borlée.

De 4x100 moest in Brussel een interessante confrontatie worden tussen een mix van de Belgian Tornados en hun vrouwelijke tegenhangers, de Belgian Cheetahs. De vrouwen liepen echter bijna allemaal in het Zwitserse Genève op zaterdag, en hun terugvlucht werd geannuleerd. De ploegen werden daarom opgevuld met de beste atleten van de 100 meter eerder op de dag in Brussel. Het werd spannend, maar slotloper Jonathan Sacoor haalde het in 46.32 net voor slotloper Jonathan Borlée, die in 46.34 over de finish liep.

Op de 110 meter horden bij de mannen was er naast een overwinning voor Dario De Borger ook een Belgisch record bij de masters (atleten ouder dan 35) van Damien Broothaerts. Op een lagere hordehoogte snelde de Brusselaar naar 13.90.