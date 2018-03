Eline Berings voelt zich klaar voor vijfde WK indoor: "Ik heb dit jaar heel constant gelopen" Redactie

28 februari 2018

20u07

Bron: Belga 0 Meer Sport Eline Berings is vandaag in Birmingham aangekomen, waar ze de komende dagen op de 60m horden zal deelnemen aan het WK atletiek indoor.

Berings heeft goede herinneringen aan Birmingham. De 31-jarige Gentse liep in dezelfde Engelse zaal immers haar eerste internationale finale bij de senioren, op het EK in 2007. Toen eindigde ze achtste. "Het was destijds mijn eerste internationaal toernooi indoor (het jaar voordien liep ze ook al wel het EK outdoor, red.) en ik haalde meteen de finale. Dat was een entree door de grote poort. In de finale was het minder, maar ik was nog jong. Zelfs al zijn het mooie herinneringen, ik denk er niet te veel meer aan. Elk groot toernooi is een nieuw avontuur."

De hordenloopster bezit vooraf de veertiende chrono (8.05), die ze op 10 februari liep in Gent. "Het niveau is zeer hoog, het is dan ook een WK", vervolgde Berings. "Een finale zal moeilijk zijn. Maar alles tussen de top-6 en de top-14 ligt dicht bij elkaar. Mijn doel is een plaats in de top-12." Dat zou betekenen dat Berings de halve finales haalt, hetgeen ze telkens in haar vier vorige deelnames op een WK indoor behaalde. In 2012 in Istanboel zat er zelfs een finaleplaats in voor de Gentse, met een uitstekende vijfde plaats als sluitstuk.

"Ik heb dit jaar heel constant gelopen", besloot Berings. "De laatste voorbereidingen zijn uitstekend verlopen. Ik ben fris en voel me sterk. En op een groot kampioenschap begint iedereen van nul." De reeksen van de 60m horen vinden vrijdagnamiddag plaats. De halve finales en de finales zijn zaterdag.

Here we are! #wicbham2018 #teamGilson #teamBelgium 🤩 Een foto die is geplaatst door null (@elineberings) op 28 feb 2018 om 18:21 CET