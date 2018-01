Eline Berings loopt in Gent WK-limiet op 60m horden: "Zeker geen ideale koers" Redactie

28 januari 2018

22u56

Bron: Belga 0 Meer Sport Eline Berings was met haar WK-limiet op de 60 meter horden de absolute uitblinkster van het Vlaams Kampioenschap indooratletiek in Gent. De kans om nog sneller te doen dan haar 8.12 van in de series kreeg ze niet, want in de finale veroorzaakte de Gentse een valse start.

"Met die limiet ben ik uiteraard heel tevreden", reageerde Berings na afloop van het Vlaams Kampioenschap. "Ook over de tijd ben ik enerzijds wel tevreden, maar ik zie ook dat er nog ruimte is voor progressie. Het was zeker geen ideale koers. Met het WK-ticket op zak hoopte ik in de finale nog een stukje sneller te gaan, maar helaas werd ik teruggefloten." Berings was verbaasd toen ze uitgesloten werd. "Ik vind het nog altijd raar, want ik had absoluut niet het gevoel dat ik te snel weg was. Maar goed, de limiet was uiteindelijk het belangrijkste vandaag."

Een Vlaamse titel op de 60m horden kwam er dus niet, maar op de 60m zonder horden lukte dat wel. Met 7.45 kwam Berings zelfs in de buurt van haar persoonlijk record van 7.37. "Voor mij is dat echt een mooie tijd. Al bij al een mooie dag dus. En dat terwijl ik absoluut niet fris was. Ik ben zaterdag om 3u opgestaan om terug te komen van de meeting in Berlijn."

Aurelie De Ryck met topprestatie

Een andere uitblinkster in Gent was polsstokspringster Aurelie De Ryck. Zij kwam tot 4m30, slechts twee landgenoten deden in zaal ooit beter. Bij de mannen kwam een van de prestaties van de dag van tienkamper Sander Maes. Hij klokte op de 60 horden 7.98 en doorbrak zo voor het eerst de achtsecondengrens. Op de 400 meter solliciteerde Michaël Rossaert naar een plaatsje bij de Belgian Tornados door te winnen in een sterke 47.67.