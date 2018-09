Eline Berings gaat nog minstens één jaar door met topsport: "Er zit nog meer in, daarom ga ik door" MH

01 september 2018

14u41

Bron: Belga 1 Meer Sport Hordeloopster Eline Berings gaat nog minstens een jaar door met topsport. Dat maakte ze bekend in de nasleep van de Memorial Van Damme, waar ze op de 100 meter horden zevende werd in 12.94.

Aan het begin van het zomerseizoen vertelde Berings dat ze na afloop zou evalueren of ze nog doorging met haar sport, op haar 32e. Met enkel een werkloosheidsuitkering heeft ze het niet gemakkelijk om optimaal te trainen. Haar beslissing zou ze laten afhangen van een eventueel profcontract, maar nu is de knoop toch al doorgehakt, nog voor er duidelijkheid is over dat profcontract.

"Ik ga door. Als ik naast een contract grijp, zou dat heel erg ontmoedigend zijn voor mij, maar mijn beslissing staat vast", zei de Gentse. "Ik ga op alle mogelijke manieren de middelen bijeen proberen te krijgen, om mij komende winter in betere omstandigheden te kunnen voorbereiden. Ik ga niet door om zomaar mijn niveau aan te houden. Ik wil enorm ambitieus zijn, en geloof dat het nog een stuk sneller kan. Er zit nog meer in, daarom ga ik door."

Berings evalueerde ook even haar afgelopen seizoen. "Op de Memorial ging ik alweer onder de 13 seconden. Dat ik dat elke week kon dit seizoen, is behoorlijk zot. Alleen de kers op de taart kwam er niet op het EK, waar ik de finale miste. Die moet er dan volgend seizoen maar komen."