Elfje Willemsen sluit carrière af met twaalfde plaats in Winterberg, Vannieuwenhuyse 8ste



DMM

15 december 2018

14u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Elfje Willemsen heeft tijdens de Wereldbekermanche tweemansbob in het Duitse Winterberg met een twaalfde en tevens laatste plaats afscheid genomen van de bobsleesport.

Voor de gelegenheid stapt ze nog eens samen met remster Hanna Mariën in de bobslee, met wie ze jaren geleden haar grootste successen vierde. Het tweetal kon echter het gebrek aan trainingen niet verhullen en was in de twee afdalingen in Winterberg 2.70 trager dan het Duitse duo Stephanie Schneider en Ann-Christin Strack (1:53.57), die met de zege aan de haal gingen. De Belgische bobslee met daarin An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts eindigde op de achtste plaats, op 1.32 van de winnaars.

De Belgian Bullets zijn nu begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Eerder op het jaar hield remster Sophie Vercruyssen, die met Vannieuwenhuyse twaalfde werd op de Winterspelen van dit jaar, het voor bekeken. Verder maakte Mariën aan de top van de Belgische Bob- en Skeletonfederatie plaats voor Geert Vanvaerenbergh, de man die in 2007 het initiatief voor de Belgian Bullets nam.

Elfje Willemsen stond in 2007 mee aan de wieg van de Bullets. Drie jaar later nam de Turnhoutse met remster Eva Willemarck deel aan de Olympische Winterspelen in het Canadese Vancouver, waar het duo op de veertiende plaats eindigde. In 2014 werd Willemsen met Hanna Mariën knap zesde in het Russische Sotsji. Begin dit jaar vertegenwoordigde Willemsen Team Belgium een derde en laatste keer op de Winterspelen. In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd ze met Sara Aerts elfde.

Willemsen stond meerdere keren op het podium van een Wereldbekerwedstrijd, maar nooit op de hoogste trede. Op het EK van 2016 in Sankt Moritz won ze zilver met Sophie Vercruyssen. In een WK is de zevende plaats (in 2015 met Vercruyssen in haar geliefde Winterberg) haar beste resultaat.

Na haar afscheid van de Belgian Bullets blijft Willemsen wel actief in de bobsleesport. Ze gaat als trainster van jonge talenten aan de slag bij de internationale federatie.