Elfje Willemsen maakt de cirkel rond in Winterberg: bobsleester zet volgende maand punt achter haar carrière DMM

18 november 2018

20u02

Elfje Willemsen stopt als bobsleester bij de Belgian Bullets. Onze 33-jarige landgenote rijdt in december haar laatste wedstrijd in het Duitse Winterberg. Daarna zet ze zoals eerder al bekend raakte een punt achter haar carrière.

Elfje Willemsen stond in 2007 mee aan de wieg van de Belgian Bullets. Drie jaar later nam de Turnhoutse met remster Eva Willemarck deel aan de Olympische Winterspelen in het Canadese Vancouver, waar het duo op de veertiende plaats eindigde. In 2014 werd Willemsen met Hanna Mariën knap zesde in het Russische Sotsji. Begin dit jaar vertegenwoordigde Willemsen Team Belgium een derde en laatste keer op de Winterspelen. In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd ze met Sara Aerts elfde.

Willemsen stond meerdere keren op het podium van een wereldbekerwedstrijd maar nooit op de hoogste trede. Op het EK van 2016 in Sankt Moritz won ze zilver met Sophie Vercruyssen. In een WK is de zevende plaats (in 2015 met Vercruyssen in Winterberg) haar beste resultaat. Na haar afscheid van de Belgian Bullets zal Willemsen actief blijven in de bobsleesport. Ze gaat als trainster van jonge talenten aan de slag bij de internationale federatie.

“Met Elfje verdwijnt één van de allerbeste pilotes die het circuit in de laatste vijftien jaar heeft gezien. Haar trainersjob zal er voor zorgen dat zij haar ervaring kan doorgeven aan de jeugd”, aldus kersvers CEO van de Belgische federatie Geert Vanvaerenbergh. Hij volgt aan de top van de Belgische Bob- en Skeletonfederatie Hanna Mariën op.