Elfje Willemsen knap zesde in Altenberg, An Vannieuwenhuyse eindigt als twaalfde Redactie

16u05

Bron: Belga 0 AP Meer Sport Elfje Willemsen en Sara Aerts zijn in het Duitse Altenberg op de zesde plaats geëindigd in de zesde manche van de Wereldbeker. An Vannieuwenhuyse, die eerst een duo vormde met Sophie Vercruyssen en nadien Shana Vanhaen, strandde op stek twaalf.

Willemsen finishte zowel in de eerste als in de tweede run op de zesde plaats, en boekte zo haar beste resultaat van het seizoen. Vannieuwenhuyse werd in de eerste run veertiende, maar herstelde zich met een negende plaats in de tweede run.

Het Canadese duo Kaillie Humphries/Phylicia George ging met de zege aan de haal, voor de Amerikanen Jamie Greubel Poser/Aja Evans en de Duisters Anne Köhler/Annika Drazek. Humphries voert met 1.269 punten de WB-stand aan, en houdt Greubel Poser (1.189 punten) achter zich. Elfje Willemsen staat elfde en Vannieuwenhuyse zestiende.

AP Archiefbeeld.