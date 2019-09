Elf Russische atleten krijgen groen licht om onder neutrale vlag aan te treden AB

10 september 2019

12u06

Bron: Belga

Elf Russische atleten hebben van de Wereldatletiekbond IAAF groen licht gekregen om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale competities. Dat heeft de instantie dinsdag laten weten. Op 27 september gaat in Doha het WK van start.

Het aantal Russen dat in 2019 als neutrale atleet mag deelnemen aan internationale meetings stijgt nu tot 128. Een atleet speelde voordien zijn neutrale status kwijt, terwijl de aanvraag van 58 anderen verworpen werd. De Russische atletiekbond RUSAF is sinds eind 2015 geschorst, na een beslissing van het Wereldantidopingagentschap WADA. Toen kwam aan het licht dat er jarenlang een door de staat gesteund dopingnetwerk opereerde in de Russische atletiekwereld.

