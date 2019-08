Elf Belgen mogen naar WK judo in Tokio MMP

06 augustus 2019

14u23

Bron: Belga 1 WK Judo Elf Belgen zijn geselecteerd voor het WK judo, dat van 25 tot 31 augustus gehouden wordt in de Japanse hoofdstad Tokio, zo maakte de Franstalige Judofederatie (FFBJ) dinsdag bekend.

Speerpunten in de Belgische selectie zijn Matthias Casse, die in juni nog de Europese titel pakte in Minsk in de categorie tot 81kg, Jorre Verstraeten, in Minsk goed brons in de klasse tot 60kg, en Charline Van Snick (-52kg), die vorige week nog brons pakte in de GP van Zagreb. Dirk Van Tichelt (-73kg), bronzenmedaillewinnaar op de Spelen van Rio, maakt zijn wederoptreden na een zware knieblessure.

Belangrijke afwezige in de selectie is Toma Nikiforov. De Brusselaar, vorig jaar Europees kampioen in de -100kg, heeft een schouderoperatie ondergaan nadat hij zich in juni had geblesseerd in Minsk.

Belgische selectie

MANNEN

- 60kg : Jorre Verstraeten

- 66kg : Kenneth Van Gansbeke

- 73kg : Dirk Van Tichelt

- 81kg : Sami Chouchi en Matthias Casse

VROUWEN

- 52 kg : Charline Van Snick en Amber Ryheul

- 57 kg : Mina Libeer

- 70 kg : Gabriella Willems en Roxane Taeymans

- 78 kg : Sophie Berger