EK zwemmen. Valentine Dumont en Lotte Goris bereiken halve finales 200m vrije slag

Valentine Dumont en Lotte Goris bereiken halve finales 200m vrije slag

05 augustus 2018

11u56

Bron: Belga

Belgische aflossingsploeg op 4x200m vrije slag niet naar finale

De Belgische aflossingsploeg op de 4x200 meter vrije slag heeft zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow niet kunnen plaatsen voor de finale.

Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sébastien De Meulemeester eindigden in hun reeks als vijfde in 7:18.75. In totaal waren ze goed voor de tiende tijd.

De acht snelste tijden plaatsten zich voor de finale. Rusland tekende in de reeksen voor de scherpste chrono (7:09.00). De finale volgt later vandaag.

Valentine Dumont en Lotte Goris bereiken halve finales 200m vrije slag

Valentine Dumont en Lotte Goris hebben zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag.

Dumont zette de tiende tijd (1:59.30) op de tabellen, Goris zwom naar de negentiende (2:00.34). Alleen de zestien snelste zwemsters veroverden een ticket voor de halve finales. Maar omdat er per land slechts 2 zwemsters mogen doorstoten, mag Goris alsnog naar de halve eindstrijd.

De Nederlandse Femke Heemskerk tekende in 1:58.14 voor de scherpste chrono in de reeksen.