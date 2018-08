EK zwemmen. Valentine Dumont en Camille Bouden overleven reeksen 400m vrije slag niet Redactie

09 augustus 2018

11u39

Bron: Belga 0

Valentine Dumont en Camille Bouden hebben zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400m vrije slag op het EK zwemmen in Glasgow. Dumont werd in de derde van vier halve finales vijfde in 4:16.75. Camille Bouden werd in 4:25.26 zevende in de tweede halve finale.

De 18-jarige Dumont bezit het Belgisch record op de 400m vrije slag (4:11.12) en werd in totaal veertiende, de 17-jarige Bouden klokte uiteindelijk de 25ste tijd. Enkel de beste acht plaatsten zich voor de finale, die vanavond (om 18u50) wordt afgewerkt. Eerder op het EK werd Valentine Dumont negende op zowel de 200m vrij als de 4x200m vrij, met ook Camille Bouden in haar team.