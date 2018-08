EK zwemmen. Op medaillejacht: Buys plaatst zich met derde tijd voor finale op 50m vlinderslag - Lecluyse sneuvelt in halve finales 50m schoolslag YP

08 augustus 2018

18u22

Bron: Belga 0 Meer Sport Kimberly Buys heeft zich geplaatst voor de finale van de 50m vlinderslag op het EK zwemmen in Glasgow. Buys werd derde in haar reeks in 25.76, de derde tijd van alle deelneemsters.

De 29-jarige Buys had eerder op de dag in de reeksen haar serie gewonnen in 25.80. Ze bezit het Belgisch record op de 50m vlinderslag in 25.70. De finale staat morgen om 17u45 op het programma.

Eerder op dit EK greep Buys naast een finaleplaats op de 100 meter vlinderslag. In de halve finales zette ze vrijdag de dertiende chrono neer. Ook in de 4x100m wisselslag gemengd zat er voor de Antwerpse geen finaleticket in. In Glasgow nam de Belgische aflossingsploeg voor het eerst deel aan die discipline en werd er afgesloten met de tiende stek.

Fanny Lecluyse sneuvelt in halve finales

Fanny Lecluyse heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de finale van de 50m schoolslag op het EK zwemmen in Glasgow. Lecluyse werd laatste in haar halve finale, in 31.57, de vijftiende tijd op zestien deelneemsters. De Russische Yuliya Yefimova tekende voor de snelste tijd in 29.66 van alle deelneemsters, een kampioenschapsrecord.

Lecluyse had zich in de reeksen pas als zestiende (en laatste) kunnen kwalificeren voor de halve finales, in een tijd van 31.43. Hiermee werd ze zesde in de vijfde reeks. Lecluyse bezit het Belgisch record op de 50m schoolslag in 30.75.

De finale van de 50m schoolslag staat morgenavond om 17u55 op het programma. Gisteravond eindigde de 26-jarige Moeskroense op de zesde plaats in de finale van de 200m schoolslag.

Louis Croenen strandt in reeksen 100m vlinderslag

Louis Croenen heeft zich dan weer niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag bij de mannen. Croenen kwam in de zevende en laatste reeks in 53.39 niet verder dan de achtste plaats. Met een 27e tijd achter zijn naam kwam hij niet in de buurt van de halve finales, daarvoor was een tijd in de top zestien nodig. De halve finales worden woensdagavond gezwommen, de finale vindt donderdag plaats.

Zondag greep Croenen op de 200 meter vlinderslag met een vierde stek nipt naast een medaille, voor de derde keer in zijn carrière, na Berlijn in 2014 en Netanya (25m) in 2015.

Belgische gemengde aflossingsploeg strandt in reeksen 4x100m vrij

De Belgische gemengde aflossingsploeg met daarin Jasper Aerents, Emmanuel Vanluchene, Juliette Dumont en Lotte Goris heeft zich evenmin kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter vrije slag..

In de tweede reeks kwam het Belgische team in 3:31.76 niet verder dan de vierde stek, goed voor de tiende tijd in totaal. Enkel de top acht plaatste zich voor de finale, die vanavond gezwommen wordt.