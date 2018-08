EK zwemmen. Fanny Lecluyse zwemt naar zesde stek in finale 200m schoolslag Redactie

07 augustus 2018

18u33

Bron: Belga 1

Zesde plaats voor Lecluyse

Fanny Lecluyse is in de finale van de 200m schoolslag op een zesde stek geëindigd. Met een chrono van 2:26:01 kon ze slechts twee concurrentes achter zich houden. Lecluyse koos voor een langzame start om in de laatste 50 meter nog een inhaalbeweging op poten te zetten. Haar achterstand was echter te groot om zich nog vooraan te kunnen roeren. Dankzij een prima chrono in de halve finale wist ze zich hoe dan ook al voor het WK van volgend jaar in het Zuid-Koreaans Gwangju (12-28 juli) te plaatsen.

De Europese titel was voor de Russische Yuliya Efimova (2:21.31). Zij wordt op het podium vergezeld door de Spaanse Jessica Vall Montero (2:23.02) en de Britse Molly Renshaw (2:23.43).

Lecluyse komt woensdag ook nog in actie in de reeksen van de 50m schoolslag.

Belgische vrouwen grijpen naast finale op 4x200m vrije slag

De Belgische vrouwenaflossingsploeg heeft zich op het EK zwemmen in Glasgow niet kunnen plaatsen voor de finale op de 4x200 meter vrije slag. Camille Bouden, Juliette Dumont, Valentine Dumont en Lotte Goris zetten in de reeksen een chrono van 8:08.59 op de tabellen, goed voor de negende plaats in de totaalstand. Rusland (7:57.90) tekende voor de scherpste tijd. De acht snelste landen plaatsten zich voor de finale, die later vandaag volgt. België is hiervoor eerste reserve.