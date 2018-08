EK zwemmen. Fanny Lecluyse plaatst zich voor finale 200m schoolslag - Belgen sneuvelen in reeksen 200m vrije slag Redactie

06 augustus 2018

18u57

Bron: Belga

Fanny Lecluyse plaatst zich voor finale van 200m schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de finale van de 200m schoolslag op het EK zwemmen in Glasgow.

Vanuit startbaan 1 tekende de Moeskroense in de tweede halve finale een tijd van 2:25.76 op, goed voor een vijfde plaats. Ze was daarmee sneller dan alle zwemsters in de eerste halve finale en stoot zo ook als vijfde door naar de eindstrijd, die morgen(om 18u25) wordt gezwommen. De snelste tijd was voor de Russin Yuliya Efimova (2:23.49).

Lecluyse bezit het Belgisch record in de 200m schoolslag (2:23.77), gezwomen op 6 augustus 2015 in Kazan.

Vanochtend zwom Lecluyse in de reeksen 2:28.77. De 26-jarige zwemster heeft ook nog de 50m schoolslag op haar programma staan in Glasgow.

Marcourt is minst ontgoochelde Belg na 200m vrije slag

Van de Belgen die zich in Glasgow tevergeefs probeerden te plaatsen voor de 4x200m vrije slag, heeft Alexandre Marcourt zich het beste herpakt. Marcourt zwom een chrono van 1:49.46 op de 200m vrije slag: net niet genoeg voor de halve finale, maar toch geen slecht resultaat.

"Ik ben er wel tevreden over, zeker na die ontgoocheling van gisteren", aldus Marcourt, die 23 honderdsten te kort kwam voor een top zestien-plaats. "Maar het blijft wel jammer natuurlijk. Gisteren had ik meer stress dan vandaag. Ik wilde het natuurlijk goed doen, want je wil je teamgenoten niet in de steek laten. Ik was na afloop dan ook vooral ontgoocheld voor de andere jongens".

"Vandaag wilde ik ook laten zien waartoe ik in staat ben. Ik had graag de halve finale en de finale gehaald op een individueel nummer, maar dat doel heb ik dus niet gehaald. Maar ik heb hier wel veel geleerd, onder andere dat het heel belangrijk is om onder alle omstandigheden kalm te blijven."

Uit het kamp van de andere Belgen was de toon minder positief. "Nee, het was niet goed", reageerde Lorenz Weiremans. Met 1:50.35 bleef hij ver boven zijn persoonlijk record van 1:48.99, ook de 40e plaats was een teleurstelling. "Ik zal echt moeten analyseren wat er hier in Glasgow gebeurd is, want we waren met veel vertrouwen naar hier afgezakt".

Ook Sebastien De Meulemeester kon dat vertrouwen niet omzetten in goede resultaten. "Slecht, slecht, slecht. Het ging echt niet. Halverwege was ik al een halve seconde trager dan gisteren. Als ik wist hoe dat kwam, zou ik het meteen vertellen".

"Ik ben bij mijn eerste 100 meter te traag vertrokken", analyseerde Thomas Thijs, die met 1:49.69 nochtans op slechts 52 honderdsten van zijn persoonlijk record strandde. "Over mijn tijd was ik niet tevreden. Ik wilde echt laten zien dat ik in vorm was".

Fanny Lecluyse naar halve finales 200m schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow geplaatst voor de halve finales op de 200 meter schoolslag.

Lecluyse klokte 2:28.77 en is daarmee veertiende in de totaalstand. De Deense Rikke Møller Pedersen (2:25.73) tekende voor de scherpste tijd in de reeksen.

Alleen de zestien snelste zwemsters plaatsten zich voor de halve finales. Die staan later vandaag op de planning, de finale volgt morgen.

"De kwalificatie was wat telde", reageerde de Belgische nadat ze een plaats in de halve finale in de wacht sleepte."Ik weet uit ervaring dat ik me tijdens de ochtendwedstrijden niet altijd even goed voel", verklaarde Lecluyse. "Maar ik weet ook dat dat vlug kan veranderen. Ik hoopte wat sneller te zwemmen, 2:28.77 is toch niet te vlug. Ik vond dat ik wat gespannen was. Voor de finale te halen zal ik vier seconden sneller moeten zwemmen. We zullen zien of ik het kan."

Belgen sneuvelen in reeksen 200m vrije slag

De vier Belgen hebben zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Sébastien De Meulemeester, Alexandre Marcourt, Thomas Thijs en Lorenz Weiremans sneuvelden in de reeksen.

Thijs zwom in de vierde reeks in 1:49.69 naar de eerste plaats. In de totaalstand eindigde hij hiermee pas als 28ste. Marcourt deed in 1:49.46 beter, maar ook hij werd pas 21ste. Weiremans klokte 1:50.35 en is 40ste. De Meulemeester zette 1:50.52 op de tabellen en moet tevreden zijn met de 42ste stek.

De Litouwer Danas Rapsys (1:46.55) tekende in de reeksen voor de scherpste chrono. Alleen de zestien beste zwemmers plaatsten zich voor de halve finale. Die staat later vandaag op de agenda, de finale volgt morgen.

Valentine Dumont laat 100m vrije slag schieten

Valentine Dumont zal niet deelnemen aan de 100m vrije slag. Dumont laat de discipline schieten om de winstkansen op de 4x200m te verhogen.

De 18-jarige Naamse schreef zich in Glasgow in voor acht verschillende zwemonderdelen. Doordat ze zich niet kon plaatsen voor de 4x100m wisselslag en dat ze zich vrijwillig terugtrekt voor de 100m vrije slag, blijven er nog maar zes disciplines over.

"We hebben ervoor gekozen om haar niet te laten deelnemen aan de 100m vrije slag, zodat we op de 4x200m met ons best mogelijke team kunnen aantreden", aldus Philippe Midrez, technisch directeur van de Franstalige zwemfederatie. "Daar liggen de medaillekansen immers hoger voor ons".

4x100m gemengde aflossingsploeg grijpt naast finale

De Belgische 4x100 meter gemengde aflossingsploeg heeft zich op het EK niet kunnen plaatsen voor de finale. Kimberly Buys, Juliette Dumont, Basten Caerts en Emmanuel Vanluchene klokten een tijd van 3:51.22. Hiermee eindigden ze op de tiende stek. Alleen de acht snelste landen bereikten de finale. Nederland zette in de reeksen de snelste reeks op de tabellen. Onze noorderburen tikten af in 3:45.34.

"Het was de eerste keer dat ons land deelnam aan deze discipline. Deze chrono wordt een ijkpunt", aldus Philippe Midrez, technisch directeur van de Franstalige zwemfederatie. De technische staf had vooraf lang getwijfeld over wie als laatste zou zwemmen: Juliette Dumont of haar nicht Valentine. "Op de 100m zijn ze elkaar waard", aldus trainer Ronald Claes. De keuze viel uiteindelijk op Juliette.

"Echt jammer, want mijn persoonlijk record behaalde ik destijds in het rugslag", reageerde Emmanuel Vanluchene na afloop. "Als we een chrono van 3:50 hadden gehaald, zaten we zeker in de top acht".

Basten Caerts was tevreden over zijn eigen prestatie, maar betreurt het feit dat de momenten van aflossing niet voldoende getraind werden. "Het potentieel is er zeker met deze ploeg, maar dan moet alles wel tot in de puntjes getraind worden. Ikzelf heb het moment van de aflossing goed getraind met Emmanuel, maar niet met Kimberly. Tussen Kimberly en Juliette is er ook niet veel getraind. Ik meen te mogen stellen dat dat de reden is dat we niet geplaatst zijn, hoewel het er duidelijk in zat", aldus de 20-jarige Limburger.

De uitschakeling zou wel eens dramatische gevolgen kunnen hebben voor Kimberly Buys. "Om mijn contract bij Topsport Vlaanderen te behouden moest ik in de top acht eindigen van een olympische discipline, zijnde de 100m vlinderslag of deze 4x100m wisselslag gemengd. Ik moet nu zien dat ik een goed resultaat behaal op de 50m vlinderslag om nog een kans te maken, maar gewoonlijk is Topsport Vlaanderen zeer strikt in dat soort afspraken. We zullen zien", aldus de 29-jarige zwemster.

Juliette Dumont bekeek het iets positiever. "Het was een mooie ervaring om aan de 4x100m wisselslag gemengd deel te nemen. Ik had de 4x100m gemengd twee jaar geleden al eens op het EK voor junioren gezwommen, maar dit was nog van een ander niveau. Jammer dat we ons hier niet plaatsen, want we waren er zeer kort bij".