EK zwemmen. Fanny Lecluyse naar halve finales 200m schoolslag - Belgen sneuvelen in reeksen 200m vrije slag

06 augustus 2018

11u07

Bron: Belga

Fanny Lecluyse naar halve finales 200m schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow geplaatst voor de halve finales op de 200 meter schoolslag.

Lecluyse klokte 2:28.77 en is daarmee veertiende in de totaalstand. De Deense Rikke Møller Pedersen (2:25.73) tekende voor de scherpste tijd in de reeksen.

Alleen de zestien snelste zwemsters plaatsten zich voor de halve finales. Die staan later vandaag op de planning, de finale volgt morgen.

Belgen sneuvelen in reeksen 200m vrije slag

De vier Belgen hebben zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Sébastien De Meulemeester, Alexandre Marcourt, Thomas Thijs en Lorenz Weiremans sneuvelden in de reeksen.

Thijs zwom in de vierde reeks in 1:49.69 naar de eerste plaats. In de totaalstand eindigde hij hiermee pas als 28ste. Marcourt deed in 1:49.46 beter, maar ook hij werd pas 21ste. Weiremans klokte 1:50.35 en is 40ste. De Meulemeester zette 1:50.52 op de tabellen en moet tevreden zijn met de 42ste stek.

De Litouwer Danas Rapsys (1:46.55) tekende in de reeksen voor de scherpste chrono. Alleen de zestien beste zwemmers plaatsten zich voor de halve finale. Die staat later vandaag op de agenda, de finale volgt morgen.

4x100m gemengde aflossingsploeg grijpt naast finale

De Belgische 4x100 meter gemengde aflossingsploeg heeft zich op het EK niet kunnen plaatsen voor de finale. Kimberly Buys, Juliette Dumont, Basten Caerts en Emmanuel Vanluchene klokten een tijd van 3:51.22. Hiermee eindigden ze op de tiende stek. Alleen de acht snelste landen bereikten de finale. Nederland zette in de reeksen de snelste reeks op de tabellen. Onze noorderburen tikten af in 3:45.34.