EK zwemmen. Dumont en Bouden overleven reeksen 400m vrije slag niet - Vanhuys 19de in 10 km openwater Redactie

09 augustus 2018

16u34

Bron: Belga 0

Vanhuys 19de in 10 km openwater

Logan Vanhuys is op de negentiende plaats geëindigd in de 10 kilometer openwaterzwemmen op het EK in Glasgow. In Loch Lomond werkte de 21-jarige zwemmer uit Moeskroen de 10 km af in 1u50:43, 1:15 trager dan de Nederlandse winnaar Ferry Weertman. Het zilver was voor de Hongaar Kristof Rasovszky, het brons ging naar de Duitser Rob Muffels. Weertman en Rasovszky waren in dezelfde tijd geëindigd. De jury duidde vervolgens na het bekijken van de beelden de Nederlander aan als winnaar.

Dumont en Bouden niet in finale 400m vrij

Valentine Dumont en Camille Bouden hebben zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400m vrije slag op het EK zwemmen in Glasgow. Dumont werd in de derde van vier halve finales vijfde in 4:16.75. Camille Bouden werd in 4:25.26 zevende in de tweede halve finale.

De 18-jarige Dumont bezit het Belgisch record op de 400m vrije slag (4:11.12) en werd in totaal veertiende, de 17-jarige Bouden klokte uiteindelijk de 25ste tijd. Enkel de beste acht plaatsten zich voor de finale, die vanavond (om 18u50) wordt afgewerkt. Eerder op het EK werd Valentine Dumont negende op zowel de 200m vrij als de 4x200m vrij, met ook Camille Bouden in haar team.