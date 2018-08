EK Zwemmen. Croenen naar finale 200m vlinderslag - Peaty verbetert eigen wereldrecord DMM/XC

04 augustus 2018

18u54

Bron: Belga 0

Croenen stoot door naar finale 200 meter vlinderslag

Louis Croenen heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vlinderslag op het EK in het Schotse Glasgow.

In de eerste halve finale tikte Croenen vanuit baan drie als vierde aan in 1:56.48. Daarmee was de 24-jarige Croenen 63 honderdsten sneller dan eerder op de dag in de reeksen. Toen klokte hij 1:57.11, de achtste tijd in de kwalificaties. Zijn Belgische record uit 2015 bedraagt 1:55.39.

Croenen zette de zesde tijd neer van de zestien halvefinalisten. De Hongaar Tamas Kenderesi noteerde met 1:55.16 de snelste chrono. De finale wordt zondagavond (19u45) gezwommen.

De Kempenaar neemt in Glasgow deel aan zijn vierde EK langebaan. Twee jaar geleden eindigde hij in de EK-finale van de 200 vlinder in Londen als zesde. Enkele maanden later haalde hij op hetzelfde nummer ook de olympische finale in Rio (achtste).

Fanny Lecluyse grijpt naast finale 100 meter schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag op het EK in Glasgow.

In de eerste halve finale tikte Lecluyse vanuit baan zeven als zesde aan in 1:07.85. Daarmee was ze 32 honderdsten sneller dan 's ochtends in de reeksen, toen ze met 1:08.17 voor de twaalfde tijd tekende. Haar Belgische record uit 2015 bedraagt 1:07.29.

Lecluyse zette de tiende tijd neer van de zestien halvefinalisten. De snelste acht stootten door naar de finale van zondag (18u25). De Russin Yuliya Efimova zwom met 1:05.77 de snelste chrono, de Italiaanse Martina Carraro plaatste zich met 1:07.61 als achtste en traagste.

De 26-jarige Lecluyse is er al voor de zesde keer bij in een EK groot bad maar haalde nog nooit een medaille. Dat lukte de West-Vlaamse wel al drie keer in een EK kortebaan, met goud op de 200 meter in 2015 als uitschieter.

Peaty verbetert wereldrecord op 100 meter schoolslag

Adam Peaty heeft op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow zijn eigen wereldrecord op de 100 meter schoolslag aangescherpt. Hij tikte in de finale aan na 57 seconden rond.

De Brit verbeterde zijn vorige besttijd met dertien honderdsten. Die tijd zette hij in augustus 2016 neer tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De 23-jarige Peaty haalde het voor zijn landgenoot James Wilby (58.54) en de Rus Anton Chupkov (58.96).

Belgische mannen sneuvelen in reeksen 100m vrije slag

Jasper Aerents, Valentin Borisavljevic en Emmanuel Vanluchene hebben op het EK zwemmen de halve finales van de 100 meter vrije slag niet gehaald. Het Belgische trio sneuvelde in de kwalificatiereeksen.

Aerents zette in de zesde reeks een tijd van 49.97 neer, Borisavljevic klokte in diezelfde reeks 50.02. Vanluchene zwom in de achtste reeks ook naar 50.02. Aerents eindigde met die chrono 34ste, Borisavljevic en Vanluchene deelden de 38ste stek. Ruim onvoldoende voor de halve finales. Alleen de zestien snelste zwemmers van de kwalificaties plaatsten zich voor de halve finales.

De Rus Vladislav Grinev (48.38) tekende in de reeksen voor de snelste tijd. De Italiaan Alessandro Miressi (48.53) en de Rus Danila Izotov (48.57) volgden. De halve finales staan later op de dag op de planning.

Fanny Lecluyse plaatst zich voor halve finales 100m schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich in tegenstelling tot de mannen wel geplaatst voor de halve finales. Lecluyse eindigde in de reeksen van de 100 meter schoolslag als twaalfde. Dat was voldoende om zich bij de zestien snelste zwemsters van de kwalificaties te scharen en zich zo te plaatsten zich voor de halve finales.

Lecluyse moest aan de bak in de derde reeks en klokte een tijd van 1:08.17. Ruta Meilutyte uit Litouwen tekende in 1:06.89 voor de snelste tijd. Ze hield de Italiaanse Arianna Castiglioni (1:07.13) en de Russin Joelia Jefimova (1:07.25) achter zich. De halve finales staan later op de dag op de agenda.

"Gespaard voor de halve finale"

"Ik ben tevreden met mijn chrono, het is ongeveer wat ik in gedachten had", aldus de 26-jarige zwemster. "Ik wilde mij immers sparen voor de halve finale later op de dag. Tijdens die eerste wedstrijd van de dag stel je jezelf altijd nog wat vragen, maar eenmaal je vertrokken bent ben je ook echt vertrokken." Lecluyse beseft evenwel dat het in de finale sneller zal moeten: "1:08 zal inderdaad niet volstaan in de finale."

Wat betreft de medaillekansen wil Lecluyse de verwachtingen alvast temperen. "De meeste van mijn medailles heb ik in klein bad gewonnen, mijn beste Europese prestatie ooit in groot bad is een 8e plaats op de 200m schoolslag. Op de 50 en 100 meter heb ik nooit een finale gehaald in groot bad. Het doel zal vooral zijn om mijn persoonlijk record te breken, en om allereerst al in die finale te geraken."

Croenen naar halve finales 200m vlinderslag: "Finaleplaats zit er zeker in"

Ook Louis Croenen heeft zich op het EK zwemmen door de eerste ronde gesparteld. Onze landgenoot plaatste zich voor de halve finales van de 200 meter vlinderslag in Glasgow. Hij tekende in de kwalificatiereeksen voor de achtste plek. Croenen zwom in de derde reeks en zette een tijd van 1:57.11 neer. De Hongaar Kristof Milak (1:54.17) was de snelste, voor zijn landgenoot Tamas Kenderesi (1:54.91).

"Niet slecht, toch?", vroeg Croenen aan de RTBF. "Maar toch hoop ik voor de halve finale nóg beter te doen. Het gevoel zit alvast goed. Natuurlijk is er wat stress, we zitten tenslotte op het EK, maar we zien wel hoe het vanavond loopt. Een medaille halen zal heel moeilijk worden als je naar de chrono's van mijn concurrenten kijkt, maar een finaleplaats zit er zeker in. Ik gok dat een chrono van 1:56.6 moet volstaan".