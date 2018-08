EK zwemmen. BRONS! Buys pakt revanche voor mislukte 100m met 3de plaats op 50m vlinderslag - Vanhuys 19de in 10 km openwater Redactie

09 augustus 2018

Kimberly Buys derde op 50m vlinderslag

Op de laatste dag van het EK zwemmen in Glasgow is Kimberly Buys er in geslaagd om een nieuwe Belgische medaille in de wacht te slepen. Onze landgenote zwom in de finale op de 50m vlinderslag naar een 3de plaats.

Na een 100m vlinderslag om snel te vergeten zette Kimberly Buys gisteren een bijzonder knappe kwalificatie neer voor de finale op de 50m vlinderslag. De 29-jarige zwemster bleef net boven haar eigen Belgisch record en realiseerde de derde tijd van de acht geplaatste vrouwen in de finale. Goeie kaarten om naar een medaille te zwemmen, zeker omdat Buys naast Sjöström en Kromowidjojo in het bad mocht duiken. Twee in principe beter startende zwemsters waaraan onze landgenote zich kon optrekken.

Iets wat Buys ook deed. De Waaslandse begon behoedzaam aan haar 50 meter, maar kwam in het slot sterk opzetten. Buys leek een hand uit te steken naar zilver met 25"74, maar strandde op 2 honderdsten na een knappe zwempartij. Het goud was haast vanzelfsprekend voor wereldrecordhoudster Sarah Sjöström (25"16). De Deense Emilie Beckman zwom naar zilver.

Vanhuys 19de in 10 km openwater

Logan Vanhuys is op de negentiende plaats geëindigd in de 10 kilometer openwaterzwemmen op het EK in Glasgow. In Loch Lomond werkte de 21-jarige zwemmer uit Moeskroen de 10 km af in 1u50:43, 1:15 trager dan de Nederlandse winnaar Ferry Weertman. Het zilver was voor de Hongaar Kristof Rasovszky, het brons ging naar de Duitser Rob Muffels. Weertman en Rasovszky waren in dezelfde tijd geëindigd. De jury duidde vervolgens na het bekijken van de beelden de Nederlander aan als winnaar.

Dumont en Bouden niet in finale 400m vrij

Valentine Dumont en Camille Bouden hebben zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400m vrije slag op het EK zwemmen in Glasgow. Dumont werd in de derde van vier halve finales vijfde in 4:16.75. Camille Bouden werd in 4:25.26 zevende in de tweede halve finale.

De 18-jarige Dumont bezit het Belgisch record op de 400m vrije slag (4:11.12) en werd in totaal veertiende, de 17-jarige Bouden klokte uiteindelijk de 25ste tijd. Enkel de beste acht plaatsten zich voor de finale, die vanavond (om 18u50) wordt afgewerkt. Eerder op het EK werd Valentine Dumont negende op zowel de 200m vrij als de 4x200m vrij, met ook Camille Bouden in haar team.