EK snooker: Vier Belgen met één voet in eindfase 11 februari 2018

23u18 1 Meer Sport Jeff Jacobs, Jurian Heusdens, Kevin Hanssens en Jurgen Van Roy staan na de tweede dag van het EK snooker in de Bulgaarse hoodstad Sofia met twee overwinningen op hun naam. Laurens de Staelen is nog op zoek naar zijn eerste overwinning.

Jurian Heusdens, die zijn eerste wedstrijd met 4-2 won van de Roemeen Paul Croitoru, was zondag meer dan een maatje te sterk voor de Serviër Dusan Knezevic. Het werd 4-0 voor de 26-jarige Limburger, die een break van 76 liet noteren.



De 39-jarige Jurgen Van Roy zette in zijn tweede wedstrijd vlotjes de Sloveen Danijel Varnjes met 4-1 opzij en is leider in zijn groep.



Belgisch kampioen Jeff Jacobs moest in zijn tweede wedstrijd tegen de Pool Pawel Rogozza een 2-3 achterstand wegwerken. Met een 81 break stelde de 22-jarige Anwterpenaar gelijk, waarna hij ook het beslissende frame won.



Kevin Hanssens had ook een comeback nodig. De 33-jarige Oost-Vlaming moest toezien hoe de Duitser Robin Otto de eerste drie frames won. Hij liet het niet aan zijn hart komen en won met onder meer een 54 break de volgende vier frames.



Voor Laurens de Staelen is het vijf voor twaalf. Na 4-3 verlies tegen de Maltees Brian Cini, moet hij absoluut zijn laatste twee wedstrijden winnen om nog een kans te maken op de eindfase.