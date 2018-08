EK Roeien. Brys en Van Zandwege naar A-finale in dubbeltwee, Somers moet als 4de naar B-finale in de lichte skiff DMM

04 augustus 2018

12u16

Bron: Belga 0

Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben zich op het EK roeien in Glasgow geplaatst voor de A-finale in de dubbeltwee voor lichtgewichten. De Belgische tandem zette in de halve finales de tweede tijd (6:28.68) neer. Alleen het Ierse duo deed met 6:28.14 beter. De top 3 bereikte de A-finale, de rest moest naar de B-finale. Die wedstrijden staan zondag op de planning.

Pierre De Loof en Ruben Claeys misten de A-finale en gaan zo dus naar de B-finale. Het duo eindigde in de halve finales op de zesde plaats. Ook zij komen morgen weer in actie.

Somers naar B-finale in lichte skiff

Ruben Somers kon zich in de lichte skiff dan weer net niet plaatsen voor de A-finale. De Belg (7:14.68) eindigde in zijn halve finale op de vierde stek en moet zo tevreden zijn met de B-finale. Enkel de top 3 bereikte de A-finale, de rest moet morgen dus aan de bak in de B-finale.