EK judo snel voorbij voor Umayev: "Beging een kleine fout op het einde"

23 juni 2019

11u02

Bron: Belga 0 Europese Spelen Abdul Malik Umayev (-73 kg) is in de eerste ronde uitgeschakeld op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen. De 19-jarige judoka, 128ste op de IJF-ranking, ging bij zijn EK-debuut met ippon onderuit tegen de Wit-Rus Vadzim Shoka (IJF 30).

"Dit is echt ontgoochelend", zei Umayev na zijn kamp tegen Shoka, begin januari winnaar van de GP in Tel Aviv. "Er was zeker een niveauverschil, maar ik geloofde erin.” Umayev kwam nochtans op voorsprong met een waza-ari, maar mocht na 3'13" met ippon beschikken. "Het ontbeerde me aan wat meer punch. Het begin van de kamp was lastig. Ik wou echt verder geraken in dit toernooi. Maar ik beging een kleine fout op het einde. Het is nu zo. Er komen nog meer EK's. Het verschil tussen junioren en senioren is niet te groot, maar ik ben me ervan bewust dat ik nog moet werken.”