EK indoorhockey in Antwerpen en België wil geen figurantenrol spelen: "Mikken op halve finale" Werner Thys

23u47

In de Antwerpse Lotto Arena kan er van vandaag tot en met zondag voor het eerst in ons land kennisgemaakt worden met indoorhockey op hoog niveau. De Belgische Hockeybond organiseert immers het Belfius EuroHockey Indoor Championship 2018. Acht landen strijden om de Europese titel en de Indoor Red Lions willen absoluut geen figurantenrol spelen.

Uitgezonderd Duitsland, nummer één op de wereldranglijst, zijn er in het indoorhockey andere Europese landen aan de macht dan in het veldhockey. Landen als Oostenrijk, Rusland, Polen en Tsjechië, niet meer dan meelopers in het veld, zijn in de Lotto Arena kanshebbers op de Europese titel.

In België werd indoorhockey nog niet zo heel lang geleden beschouwd als 'bezigheidstherapie' tijdens de winterstop van het veldhockey. Daar kwam zes jaar geleden verandering in. De Belgische Hockeyfederatie zette ook de schouders onder indoorhockey en het project kende succes. In 2012 stonden de Indoor Red Lions nog in de Europese C-reeks, nu maken ze voor het eerst hun opwachting bij de elite.

Bij indoorhockey wordt uit veiligheidsoverwegingen de bal niet geslagen, wel gepusht. Er wordt zes tegen zes gespeeld gedurende 2 x 20 minuten.

"Je kan indoor- en outdoorhockey niet vergelijken", zegt de Belgische bondscoach Alexandre De Chaffoy, zelf een ex-Red Lion die in 1994 en 1998 de Gouden Stick won. "Indoorhockey vergt heel wat technische capaciteiten en heeft een groter ‘showgehalte’. Maar complementair zijn beide sporten wel. De veldhockeyers die tijdens de winterpauze naar de zaal trekken, plukken daar in februari bij de start van de terugronde de vruchten van."

Ondanks het feit dat de Indoor Red Lions zijn opgeklommen naar de zestiende plaats op de wereldranking, kan ons land nog geen specialist van indoorhockey genoemd worden. "Dat klopt", zegt De Chaffoy. "We bekampen landen die gespecialiseerd zijn in indoorhockey, maar dat wil nog niet zeggen dat we daarom een figurantenrol dienen te spelen. De sfeer binnen de spelersgroep is uitmuntend, we staan fysiek sterk en spelen aanvallend. We kunnen andere teams pijn doen. Daarom denk ik dat dit EK voor ons een succes wordt. We mikken op een plaats in halve finale.”

In de poulefase botsen de Indoor Red Lions op Oostenrijk (2de op wereldranglijst), Rusland (4) en Zwitserland (8).

De kern van de Indoor Red Lions bestaat stuk voor stuk uit spelers die in de Belgische eredivisie van het veldhockey spelen. Ook 'echte' Red Lions als Tom Boon, Gauthier Boccard en Cédric Charlier beschikken over de nodige indoorcapaciteiten. "Maar die jongens kunnen het EK niet combineren met het druk outdoorprogramma", vervolgt De Chaffoy. "Later hoop ik hen wel eens een keer in te schakelen."

Toch één opvallende naam bij de nationale indoorploeg: Jeremy Gucassoff was jarenlang tweede keeper na Vincent Vanasch bij de Red Lions, maar besloot vorige maand na de finale van de World League in India met de nationale ploeg te kappen.

"We geloven in deze sport"

Het EK wordt in ons land gespeeld omdat de Belgische Hockeyfederatie zo veel mogelijk mensen wil laten kennismaken met de sport. "We geloven in indoorhockey en daarom willen we in dit evenement investeren", aldus Denis Van Damme, communicatieverantwoordelijke van de KBHB. "We willen het publiek in contact brengen met deze spectaculaire sport. Net daarom werden de prijzen zeer democratisch gehouden: 8 euro op vrijdag, 13 euro op zaterdag en 15 euro op zondag en dat telkens voor een volledige dag. Bedoeling is om een mooie sfeer te creëren."

Na het EK volgt er voor de nationale mannen nog een tweede grote afspraak. Van 7 tot 11 februari trekken zij immers naar Berlijn voor de Indoor World Cup. De Belgische Hockeyfederatie zet duidelijk in op indoorhockey want ook de vrouwen spelen het EK, voor B-landen, in eigen huis. Van 19 tot 21 januari is promotie naar de topreeks in Ukkel het hoofddoel.

Schema EK van de Indoor Red Lions in de Lotto Arena:

Vrijdag om 13.30 uur België - Rusland en om 19.30 uur België – Zwitserland.

Zaterdag om 12.30 uur België - Oostenrijk en vanaf 16.30 uur plaatsingswedstrijd of halve finale.

Zondag vanaf 10 uur plaatsingswedstrijd of finale. De finale wordt om 14.30 uur gespeeld.

De kern:

Keepers: Matteo Gryspeerdt en Jeremy Gucassoff

Veldspelers: Thibault Cornillie, Tom Degroote, Gaetan Dykmans, Gilles Jacob, Pierre-Louis Maraite, Renaud Pangrazio, Maxime Plennevaux, Victor Pokorny, Nicolas Vandiest en Tanguy Zimmer.

Reserven: Maximilian Garreta en Thomas Vanneste.

Voor info en tickets: http://www.sport.be/hockeyindoor/2017/nl/