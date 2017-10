Waterloo Ducks leider na 2-4 winst in topper tegen Orée 21u35 0 EK Hockey In de topper van de vijfde speeldag heeft Waterloo Ducks een 2-4 overwinning geboekt op het veld van Orée. Waterloo snoepte Orée zo de leiding af. Beide teams hebben nu twaalf punten, maar Waterloo heeft een beter doelsaldo.

Waterloo en Orée hebben twee punten voor op Léopold, dat vicekampioen Herakles de eerste nederlaag van het seizoen toediende: 1-4. La Gantoise is nog wel ongeslagen. Zondag speelde het 2-2 gelijk tegen landskampioen Dragons. Met 9 punten is Gent vijfde in de stand, op gelijke hoogte van Racing, dat dit weekend in de Euro League aantrad.



In de kelder van het klassement won Daring met 2-1 van Beerschot en speelden Braxgata en Leuven 2-2 gelijk.