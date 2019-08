Wat u moet (en mag) weten over de acht vrouwenploegen op het EK hockey Werner Thys

15 augustus 2019

POULE A

NEDERLAND

Wereldranking: 1

Recente EK’s: 2007: zilver, 2009: goud, 2011: goud, 2013: brons, 2015: zilver, 2017: goud

Wat u moet weten: De dominantie van Nederland in het dameshockey is overweldigend. Met acht wereldtitels en acht olympische medailles staat Oranje in het mondiale hockey op eenzame hoogte. Sterspeelster is de 30-jarige Eva De Goede. Zij werd vorig jaar verkozen tot beste speelster van de wereld. Met Xan De Waard en Lidewij Welten eindigden nog twee Oranje-speelsters binnen de top vijf.

Wat u mag weten: Nederland is dus alleenheerser, maar af en toe vallen de Oranje-dames wel op een foutje te betrappen. Zo ging in 2016 de olympische finale in Rio verloren tegen Groot-Brittannië (3-3) na het nemen van shoot-outs. En wat zeker hoop voor de concurrentie moet geven: tijdens de voorbije 2 EK’s in België behaalde Nederland de slechtste resultaten. In 1991 in Brussel viel Oranje – en dat voor de enige keer ooit – zelfs naast het podium en zes jaar geleden in Boom moest Nederland zich tevreden stellen met een teleurstellende bronzen medaille.

Bondscoach: Alyson Annan (Australië). Annan kwam in totaal 228 keer uit voor de Australische nationale ploeg en scoorde 166 doelpunten. In 1998 en 2000 werd zij verkozen tot beste speelster van de wereld. In 2000 kwam Annan, samen met haar ex-echtgenoot Max Caldas, naar Nederland. In 2014 werd Annan bij Amsterdam de eerste vrouwelijke hoofdcoach in het Nederlandse mannenhockey. Sedert 2015 is Annan coach van de Oranje-dames.

Nog dit: Ginella Zerbo, de vriendin van Red Lions-kapitein Thomas Briels, werd niet geselecteerd voor dit EK. Zerbo werd het voorbije seizoen voor SCHC nochtans topscorer in de Nederlandse Hoofdklasse. Begin deze maand maakte Zerbo nog deel uit van een 24-koppige selectie die – in het kader van de Olympische Spelen van volgend jaar – op stage was in Japan.

SPANJE

Wereldranking: 7

Recente EK’s: 2007: 4, 2009: 4, 2011: 4, 2013: 5, 2015: 4, 2017: 5.

Wat u moet weten: Op woensdagavond 21 augustus is de kans groot dat onze Red Panthers en de Spaanse Red Sticks het in een onderling duel uitmaken welk team naast Nederland het tweede ticket voor de halve finale op dit EK grijpt. België en Spanje stonden in een recent verleden nog voor cruciale duels. Op het voorbije EK 2017 in Amsterdam kwam het in de poulefase ook tot een beslissend duel tussen België en Spanje. Doelpunten van Joanne Peeters en Anouk Raes zorgden toen voor Belgische winst (2-1). Vorig jaar op het WK in Londen grepen de Spaanse dames echter revanche. In de cross-over eindigde de wedstrijd in Londen op 0-0, maar na fel gecontesteerde shoot-outs mocht Spanje naar de kwartfinale. Na een 3-1 stuntzege tegen Australië veroverde Spanje later ook nog brons. Na het goud op de Olympische Spelen 1992 in Barcelona hun beste prestatie uit de geschiedenis.

Wat u mag weten: De 27-jarige Berta Bonastre is ook in ons land een klinkende naam. Bonastre speelde zeven jaar in de Belgische competitie: eerst vier jaar voor Wellington, de laatste drie jaar voor Braxgata. Bij Braxgata was ze ploeggenote van een pak Red Panthers. Omdat de Spaanse bondscoach de speelsters verplicht om in aanloop naar de Olympische Spelen 2020 in Tokio in Spanje te verblijven trekt Bonastre nu terug naar de Spaanse competitie.

Bondscoach: Adrian Lock (Engeland). De Engelsman Adrian Lock heeft een lang verleden in Spanje. In 2008 coachte hij er reeds de nationale jeugdploegen, in januari 2013 werd hij bondscoach van de Spaanse vrouwen. Onder Lock maakte Spanje stap voor stap progressie. Hoogtepunt was uiteraard het brons op het WK vorig jaar in Londen. Het bracht Spanje op de zevende plaats op de wereldranking.

Nog dit: beste speelster bij Spanje is verdedigster Georgina Oliva. De 29-jarige Oliva speelde een jaar voor Leuven, maar was de voorbij drie jaar op clubniveau actief bij het Utrechtse Kampong. Omwille van de olympische droom – Oliva zelf maakte reeds de Spelen in 2008 en 2016 mee – keert ook zij nu terug naar Spanje.

De toekomst van het Spaans vrouwenhockey oogt trouwens mooi, want vorige maand veroverden de meisjes U21 in eigen land de Europese titel. In finale werd na shoot-outs van Nederland gewonnen.

BELGIE

Wereldranking: 9

Recente EK’s: 2007: /, 2009: /, 2011: 5, 2013: 4, 2015: 5, 2017: zilver.

Wat u moet weten: Vorig jaar eindigden de Belgische hockeyvrouwen op de tiende plaats op het WK in Londen. In vergelijking met toen is de kern op vier plaatsen veranderd. Elena Sotgiu, Louise Cavenaille, Anouk Raes en Joanne Peeters maken plaats voor Elodie Picard, Abigail Raye, Emilie Sinia (terug na zwangerschap) en Ambre Ballenghien.

Opvallendste naam is die van Abigail Raye. Raye speelde 155 keer voor Canada, maar haar laatste interland voor haar moederland dateert van 2016. Ondertussen traint ze sedert oktober met de Red Panthers mee en kwam haar naturalisatie in orde. Minder verrassend is de selectie van Ambre Ballenghien. De 18-jarige maakte in de aanval indruk tijdens de voorbije Pro League-campagne.

Op het EK 2017 in Amsterdam geraakten de Red Panthers in de finale, waarin ze botsten op een te sterk Nederland.

Wat u mag weten: Na vele jaren in het vagevuur op het EK voor B-landen speelden de Belgische hockeyvrouwen voor het eerst weer in 2011 op een EK-hoofdtoernooi. Van de huidige selectie waren Aisling D’Hooghe, Jill Boon, Barbara Nelen en Emilie Sinia toen in Mönchengladbach reeds van de partij.

Bondscoach: Niels Thijssen (Nederland). In oktober 2015 werd de 36-jarige Niels Thijssen aangesteld als interim-bondscoach als opvolger van Pascal Kina. Een klein jaar later stelde de Belgische Hockeyfederatie de Nederlandse Ageeth Boomgaardt als bondscoach voor met Thijssen als assistent. Door een verschil in zienswijze met de federatie gaf Boomgaardt er in maart 2017 – en zonder één officiële wedstrijd op haar palmares – echter reeds de brui aan. Thijssen nam definitief over en leidde de Panthers naar de EK-finale in Amsterdam. Ook tijdens het WK 2018 in Londen presteerden de Panthers sterk – de uitschakeling tegen Spanje in de cross-over was eerder ongelukkig. Tijdens de voorbije Pro League eindigden de Belgische meisjes op een zeer knappe vijfde plek. Ze maakten een sprong van de dertiende naar de negende plaats op de wereldranking.

Nog dit: indien de Panthers het EK niet winnen spelen ze einde oktober of begin november een qualifier voor een olympisch ticket voor Tokio 2020. De huidige negende plaats op de wereldranking is genoeg om die twee kwalificatiewedstrijden tegen een nader te bepalen land in eigen huis te spelen. De nummers acht tot en met twaalf staan echter op een kluitje en indien de Panthers in Antwerpen de halve finale niet halen of niet voor Engeland eindigen dan spelen ze die negende plaats opnieuw kwijt. Een verplaatsing naar bijvoorbeeld Ierland, Spanje, China, India of Zuid-Korea om de olympische kwalificatie behoort dan tot de mogelijkheden.

RUSLAND

Wereldranking: 23

Recente EK’s: 2007: /, 2009: 7, 2011: /, 2013: /, 2015: /, 2017: /.

Wat u moet weten: Net als bij de mannen wordt het ook bij de vrouwen voor de twee nieuwkomers – in dit geval Rusland en Wit-Rusland – een hele klus om zich bij de elite te handhaven. Rusland plaatste zich voor dit EK door in 2017 de finale van het EK II in Cardiff te halen. In halve finale won Rusland van thuisland Wales met 2-1. De Russische vrouwen waren er bij op het EK 2009 in Amsterdam, eindigden toen op de zevende plaats voor Schotland en degradeerden opnieuw naar het EK II. Toch waarschuwt onze bondscoach Niels Thijssen voor dit Rusland. Tijdens de FIH Series Finals in juni in Hiroshima won Rusland immers met 5-2 van Chili (FIH 15) en verloor het in halve finale pas na het nemen van shoot-outs van Japan (FIH 14).

Wat u mag weten: het is de Nieuw-Zeelandse coach Anthony Thornton die de Russische hockeyvrouwen de voorbije jaren naar de weg hogerop hielp. Een hele klus want hockey krijgt in Rusland weinig aandacht en de competitie is slecht georganiseerd. Thornton probeerde vooral het ouderwetse Russische hockey moderner te maken.

Bondscoach: Svetlana Ivanova (Rusland). De Russische Ivanova is bondscoach, maar in Antwerpen zal de communicatie vooral gevoerd worden door de Nederlandse assistent-coach Moses Lodarmasse, zelf ex-keeper. Lodarmasse, die volgend seizoen de dames van het Duitse Uhlenhorst Mülheim traint, sloot pas einde mei bij het Russische team aan. Als beste Russische speelsters ziet hij Svetlana Eroshina, Anastasia Kolpakova en Mariia Bordolimova.

Nog dit: het belangrijkste duel tussen de Belgische en Russische vrouwen werd in maart 2012 in Kontich, tijdens het olympisch kwalificatietoernooi gespeeld. De Red Panthers plaatsten zich toen in Kontich voor de Spelen 2012 in Londen. In de poulefase haalde België het met 4-0. Sofie Gierts, Emilie Sinia, Stephanie De Groof en Jill Boon waren de doelpuntenmakers

POULE B

ENGELAND

Wereldranking: 4

Recente EK’s: 2007: brons, 2009: brons, 2011: brons, 2013: zilver, 2015: goud, 2017: brons.

Wat u moet weten: Het was Engeland dat er in slaagde om de hegemonie van Nederland in het mondiale hockey deels af te stoppen. In 2015 greep Engeland Europees goud in eigen land door na het nemen van shoot-outs van Nederland te winnen. Een jaar later deden de Engelse meisjes – toen als Groot-Brittannië – dat nog eens over op de Olympische Spelen in Rio. Ook toen ging Nederland in finale na shoot-outs voor de bijl. In die beide wedstrijden speelde keeper Maddie Hinch, die de laatste drie jaar tot beste keeper van de wereld werd bekroond, een absolute hoofdrol. In Londen redde ze drie Nederlandse shoot-outs, een jaar later stopte ze de vier Nederlandse pogingen. Hinch stopte na het WK 2018 haar internationale carrière, maar kwam in mei op die beslissing terug. Ze speelde de laatste wedstrijden van team GB in de Pro League en staat ook in Antwerpen onder de lat.

Wat u mag weten: Een icoon van het Engelse hockey, Alex Danson (306 caps), is er niet bij in Antwerpen. Reden: tijdens een vakantie vorig jaar in Kenia moest ze lachen met een grap van haar verloofde en stootte haar hoofd tegen een muur. Danson liep een stevige hersenschudding op, heeft nog steeds last van zware hoofdpijn en duizeligheid.

Bondscoach: Mark Hager (Australië). De voormalige Australische international stond de voorbije acht jaar aan het hoofd van de Nieuw-Zeelandse vrouwen. Begin dit jaar maakte hij de overstap naar Engeland. Hager boekte zeer knappe resultaten bij Nieuw-Zeeland, maar kwam er einde vorig jaar in problemen toen hij een email – die enkel bedoeld was voor de trainersstaf – ook naar de speelsters stuurde.

Nog dit: Kapitein en – samen met keeper Hinch – sterspeelster van Engeland is de 28-jarige Hollie Pearne-Webb. Zij werd in Groot-Brittannië onsterfelijk door in Rio in de olympische finale tegen Nederland de beslissende shoot-out te scoren.

DUITSLAND

Wereldranking: 5

Recente EK’s: 2007: goud, 2009: zilver, 2011: zilver, 2013: goud, 2015: brons, 2017: 4

Wat u moet weten: Duitsland lijkt op dit EK favoriet om poule B te winnen. De Duitse meisjes zijn de laatste jaren sterk bezig met een vijfde plaats op het WK 2018 in Londen en een bronzen medaille twee maanden geleden tijdens de Final 4 van de Pro League. Met Janne Müller-Wieland en Nike Lorenz heeft Duitsland in de verdediging twee absolute toppers. De nog maar 22-jarige Lorenz werd de laatste drie jaar door de FIH genomineerd als grootste belofte. Müller-Wieland zorgt met haar 32 jaar en meer dan 300 caps dan weer voor een pak ervaring. Zo goed als zeker zet Müller-Wieland na de Spelen van Tokio 2020 een punt achter haar carrière. Müller-Wieland kent Japan goed want in 2014 speelde ze er een half jaar voor Hiroshima.

Wat u mag weten: Duitsland moet het in Antwerpen doen zonder doelpuntenmachine Charlotte Stapenhorst en daar zullen onze Red Panthers geen spijt van hebben. Stapenhorst maakte op 2 juni tijdens de Pro League-wedstrijd in Antwerpen grote indruk. Duitsland won met 0-4, Stapenhorst scoorde drie keer. Twee weken later liep Stapenhorst tegen Australië een knieblessure op.

Bondscoach: Xavier Reckinger (België). Een Belg aan het hoofd van een buitenlandse nationale ploeg is sowieso geen evidentie en Xavier Reckinger is ook nog eens de eerste buitenlander ooit die bondscoach werd van een Duitse Mannschaft. Reckinger staat sedert oktober 2016 aan het hoofd van de ‘Danas’. Hij kwam eventjes 326 keer in actie voor de Red Lions. Na zijn actieve carrière werd hij coach van de Belgische meisjes U21 en van de vrouwenploeg van Braxgata.

Nog dit: België en Duitsland vochten de voorbije EK’s belangrijke duels uit. Zes jaar geleden op het EK 2013 in Boom leek België met een 2-1 voorsprong en nog één minuut op de klok op weg naar een eerste EK-finale, maar Marie Mävers schoot op strafcorner die droom aan diggelen. De aansluitende shoot-outs werden door de aangeslagen Red Panthers verloren. Twee jaar geleden in Amsterdam waren de rollen echter omgekeerd. Toen plaatsten de Panthers zich voor een allereerste EK-finale na 1-0 winst tegen Duitsland. Jill Boon scoorde in de 28ste minuut.

IERLAND

Wereldranking: 8

Recente EK’s: 2007: 6, 2009: 5, 2011: 6, 2013: 7, 2015: /, 2017: 6.

Wat u moet weten: De Ierse vrouwen waren dé absolute sensatie van het WK vorig jaar in Londen. Als op één na laagst geklasseerde land – Ierland stond op dat moment zestiende op de wereldranglijst, alleen Italië (FIH 17) stond lager – bereikten de Ierse amateurs en parttimers de finale. In de poulefase eindigde Ierland boven Engeland en zowel in kwartfinale tegen India als in halve finale tegen Spanje werd gewonnen na shoot-outs. De Ierse doelvrouw Ayeisha McFerran ontpopte zich daarin als grote held. Dat de finale tegen Nederland met 6-0 werd verloren, was voor Ierland slechts een detail. Bij hun thuiskomst werden de Ierse speelsters in Dublin onthaald als heldinnen. Hockey stond in Ierland meteen helemaal op de kaart.

Wat u mag weten: Twee maanden geleden speelden de Ierse vrouwen de finale van de Hockey Series in Banbridge. In eigen land werd in finale met 1-3 verloren van Zuid-Korea. Ster van het toernooi werd Anna O’Flanagan die zes keer scoorde en tot beste speelster werd verkozen. O’Flanagan verdedigde in het seizoen 2017-2018 de kleuren van het Nederlandse Bloemendaal waar ze gecoacht werd door hockeyicoon Teun De Nooijer. Een jaar later verhuisde ze naar het Amstelveense Pinoké.

Bondscoach: Sean Dancer (Australië). Dubliner Graham Shaw was tussen 2015 en 2019 bondscoach van de Ierse vrouwen en beleefde vorig jaar, met de finale van Ierland op het WK, in Londen het absolute hoogtepunt uit zijn carrière. In maart liet Shaw het Ierse hockey in shock achter toen hij zijn overstap naar de nationale vrouwen van Nieuw-Zeeland bekendmaakte. De Australiër Sean Dancer staat nu voor de ondankbare taak om het werk van Shaw verder te zetten. Dancer was de laatste jaren dan weer de assistent van Mark Hager bij de dames van Nieuw-Zeeland. Dancer werkte in het verleden ook in België als coach van de meisjes U16.

Nog dit: De Ierse kapitein Katie Mullan maakte in haar thuisland ook furore als camogie-speelster bij Coleraine. Camogie wordt alleen door vrouwen gespeeld en is bijna identiek aan hurling (mannen).

WIT-RUSLAND

Wereldranking: 22

Recente EK’s: 2007: /, 2009: /, 2011: /, 2013: 8, 2015: /, 2017: /.

Wat u moet weten: Voor Wit-Rusland wordt het, net als voor Rusland, lastig om hun plek bij de Europese elite te behouden. Zes jaar geleden waren de Wit-Russische dames ook van de partij op het EK in Boom en toen verloren ze in hun eerste wedstrijd met 5-1 van de Red Panthers. Monsterscores vermijden wordt straks de voornaamste opdracht in Antwerpen.

Wat u mag weten: de Wit-Russische vrouwen zijn best sterk in indoorhockey. Technisch kunnen ze dus aardig mee, op fysiek vlak wordt het een ander paar mouwen. Het team beschikt wel over een sterke aanvallende strafcorner.

Bondscoach: Herman Kruis (Nederland). De ervaren Herman Kruis werd in 2015 aangesteld als bondscoach van de Wit-Russische vrouwen. Hij combineerde dat met het trainerschap van de vrouwen van Push Breda. Door het drukke Wit-Russische programma stopte Kruis twee maanden geleden als coach van Push. Tussen 2008 en 2010 was Kruis bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Hij volgde toen Marc Lammers op.

Nog dit: In juni speelde Wit-Rusland de Hockey Series in Valencia, maar een zeer geslaagde generale repetitie op dit EK werd dat niet. Wit-Rusland verloor er met 8-2 van Spanje, met 4-1 van Italië en met 3-0 van Canada.

