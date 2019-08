Wat u moet (en mag) weten over de acht mannenploegen op het EK hockey Werner Thys

15 augustus 2019

POULE A

BELGIË

Wereldranking: 2

Recente EK’s: 2007: brons, 2009: 5, 2011: 4, 2013: zilver, 2015: 5, 2017: zilver.

Wat u moet weten: de kern van achttien van bondscoach Shane McLeod voor dit EK in Antwerpen bestaat alleen maar uit spelers die in december in India wereldkampioen werden. Van de achttien spelers die in november naar Bhubaneswar vertrokken zijn er nu zeventien geselecteerd. Alleen spits Sébastien Dockier is er deze keer niet bij. Antoine Kina komt in zijn plaats. Kina reisde voor het WK later naar India af om er de geblesseerde Manu Stockbroekx te vervangen.

Wat u mag weten: John-John Dohmen (eerste EK: 2005 Leipzig) begint straks aan zijn zevende EK. Voor Thomas Briels (eerste EK: 2007 Manchester), Tom Boon (eerste EK: 2009 Amsterdam), Cédric Charlier (eerste EK: 2009 Amsterdam) en Felix Denayer (eerste EK: 2009 Amsterdam) wordt het EK nummer zes. Dohmen had in Antwerpen zelfs een achtste EK kunnen spelen, maar in 2017 (EK Amsterdam) nam hij een sabbatjaar. En Thomas Briels staat niet op gelijke hoogte van Dohmen, omdat hij in 2015 (EK Londen) gepasseerd werd door bondscoach Jeroen Delmée.

Bondscoach: Shane McLeod (Nieuw-Zeeland). McLeod streek al vroeg in ons land neer en stond tussen 2002 en 2006 aan het hoofd van de Red Panthers. Tijdens de Spelen van 2008 en 2012 was McLeod bondscoach van de mannen van Nieuw-Zeeland. In oktober 2015 verving hij Jeroen Delmée als bondscoach van de Red Lions. Na een resem topcoaches (Giles Bonnet, Adam Commens, Colin Batch, Marc Lammers en Jeroen Delmée) is hij de eerste die met de Belgische hockeymannen op het WK in India een hoofdprijs veroverde.

Nog dit: Bondscoach Shane McLeod houdt de boot af, maar de Belgen starten als wereldkampioen en zilveren medaillewinnaar op de Spelen in Rio als topfavoriet aan dit EK. Op de ‘Player of the Year Awards 2018' van de Internationale Hockeyfederatie kaapten de Lions ook alle prijzen weg. Arthur Van Doren is beste speler van de wereld, Vincent Vanasch beste keeper van de wereld en Arthur De Sloover grootste belofte.

ENGELAND

Wereldranking: 6

Recente EK’s: 2007: 5, 2009: goud, 2011: brons, 2013: 4, 2015: 4, 2017: brons.

Wat u moet weten: Dit EK betekent de comeback van de Engelse topscorer Ashley Jackson die na de Spelen van Rio in 2016 besloot om terug naar zijn eerste liefde te gaan … ijshockey. Hij tekende een contract bij Basingstoke Bisons. Toch ging het voor Jackson vorig seizoen terug naar veldhockey. In de Nederlandse Hoofdklasse scoorde hij voor HGC meteen 21 doelpunten. Op 14 juni maakte Jackson zijn internationale comeback voor Groot-Brittannië in het Pro League-duel tegen Nederland.

Wat u mag weten: Engeland en België vochten in een recent verleden enkele belangrijke duels uit. Zo plaatsten de Lions zich op het EK in Boom 2013 ten koste van Engeland (3-0) voor de finale. Een jaar later op het WK in Den Haag trok Engeland echter aan het langste eind. In een rechtstreeks duel om een plek in halve finale won Engeland met 3-2. Vier jaar later was de revanche echter zoet voor de Lions. Op het WK in Bhubaneswar werd Engeland in halve finale weggespeeld: 6-0.

Bondscoach: Danny Kerry (Engeland). Dankzij uitmuntende prestaties met de Engelse hockeyvrouwen is Danny Kerry de meest succesvolle coach uit de Engelse hockeygeschiedenis. Absoluut hoogtepunt was het goud met de Engelse vrouwen op de Spelen van Rio 2016. In finale haalde Engeland het van torenhoog favoriet Nederland. Kerry loodste de Engelse vrouwen van de elfde naar de tweede plaats op de wereldranking. Vorig jaar stapte Kerry over naar de Engelse mannen.

Nog dit: Een icoon van het Engelse hockey, Barry Middleton, is er in Antwerpen niet meer bij. Middleton, goed voor 432 caps en 119 doelpunten, zette in april een punt achter zijn carrière. Meest ervaren speler is nu kapitein Adam Dixon. In doel staat de uiterst betrouwbare George Pinner.

SPANJE

Wereldranking: 9

Recente EK’s: 2007: zilver, 2009: 4, 2011: 6, 2013: 5, 2015: 6, 2017: 5.

Wat u moet weten: Spanje kan steeds verrassen maar hun absolute topjaren situeren zich tussen 2003 en 2008 (zilver EK 2003, goud EK 2005, brons WK 2006, zilver EK 2007 en zilver Spelen 2008). Na de spelen van Rio 2016 verlieten eventjes tien spelers de nationale ploeg. Toch beschikt het team met onder andere keeper Quico Cortes (36), Pau Quemada (35), Miquel Delas (35), Marc Salles (32), Sergi Enrique (31) en Xavi Lleonart (29) nog over een pak ervaring. Op dit moment is deze laatste wellicht de beste speler van het team.

Wat u mag weten: Heel wat Spaanse spelers hebben een verleden bij Belgische clubs. De bekendste is ongetwijfeld Pau Quemada. Hij speelde tussen 2006 en 2009 en tussen 2011 en 2016 voor Leuven. Quemada is de enige van twee buitenlanders die in ons land de Gouden Stick veroverde. In 2015 haalde Quemada het voor John-John Dohmen en Florent Van Aubel. De Argentijn Juan Garreta ging Quemada in 2006 als buitenlandse winnaar vooraf. In de voorbije Pro League-campagne scoorde Quemada tien keer.

Bondscoach: Frederic Soyez (Frankrijk). Soyez heeft als speler voor de Franse nationale ploeg 196 caps op de teller en scoorde 195 doelpunten. In 2009 stopte hij als speler en twee jaar later werd hij bondscoach van de Franse mannenploeg. In 2014 maakte Soyez de overstap van Frankrijk naar Spanje. De Fransman heeft veel ervaring met het Spaanse hockey want hij speelde er zeven jaar in de nationale competitie.

Nog dit: Voor de Lions is het steeds opletten tegen de Spanjaarden. Op het laatste EK, in 2017 in Amsterdam, werd in de poulefase zelfs met 2-0 van Spanje verloren. Na het behalen van hun wereldtitel in India speelden de Red Lions hun eerste officiële wedstrijd – om de Pro League - in Spanje. In de laatste minuten lieten de Belgen in Valencia een 0-2 voorsprong liggen (2-2). Uiteindelijk verloren de Lions de aansluitende shoot-outs. In april zette België in de terugmatch in Brussel echter de puntjes op de i. Na een demonstratie van 33 minuten stond het 7-0 voor België ! De voet ging vervolgens van het gaspedaal en Spanje scoorde nog drie keer: 7-3.

WALES

Wereldranking: 25

Recente EK’s: geen. Wales stond in 1999 voor de laatste keer op een EK-hoofdtoernooi

Wat u moet weten: Voor de twee nieuwkomers op dit EK, Wales en Schotland, wordt het zo goed als onmogelijk om zich in de hoogste regionen te handhaven. De landen die zevende en achtste eindigen degraderen in 2021 opnieuw naar het EK II. Wales is in Antwerpen van de partij omdat het in 2017 de finale haalde van het EK II in Glasgow. Wales dwong in halve finale de kwalificatie af met een verrassende 4-3 zege tegen Frankrijk. De finale werd tegen thuisland Schotland met 2-1 verloren.

Wat u mag weten: De 25-jarige James Carson speelt volgend jaar in de Belgische competitie bij Beerschot. Carson telt 61 caps en vervangt bij de ploeg uit Kontich zijn broer Tom. In het duel België – Wales kan Carson dus meteen kennismaken met zijn toekomstige teamgenoot Arthur De Sloover. Beerschot speelt in oktober trouwens voor het eerst Europees hockey.

Bondscoach: Zak Jones (Wales). Jones was als speler reeds kapitein van de nationale ploeg van Wales. Zelf kijkt de coach uit naar de prestaties van de 18-jarige Rhys Bradshaw, die zijn eerste groot toernooi speelt. Jones wil de Welshe kleuren in Antwerpen met passie en fierheid verdedigen.

Nog dit: België en Wales acteren op een verschillend niveau en stonden in recentere jaren nooit tegenover elkaar. Voor het laatste onderlinge duel moeten we teruggaan naar het EK 1999 in het Italiaanse Padova. In de groepsfase won België toen met 1-0. Kapitein Lewis Prosser, die bij het Engelse Surbiton speelt, is bij Wales de meest ervaren speler.

POULE B

NEDERLAND

Wereldranking: 3

Recente EK’s: 2007: goud, 2009: brons, 2011: zilver, 2013: brons, 2015: goud, 2017: goud.

Wat u moet weten: Meer dan ooit zijn de ontmoetingen tussen België en Nederland, nog steeds het hockeyland bij uitstek, échte derby’s. Dat kwam helemaal tot uiting in het laatste onderlinge duel. In de halve finale van de Pro League in juni in Amsterdam haalden de Lions het na een zeer bitse wedstrijd met 3-1. In de poulefase was Nederland nochtans aan het feest (0-4 in Antwerpen en 4-3 in ‘s Hertogenbosch). In de finale van het WK in India liet Nederland de kans liggen om voor het eerst sedert 1998 nog eens wereldkampioen te worden. Het werd een pijnlijke nederlaag na shoot-outs tegen hun zuiderburen. Ook op olympisch goud is het voor Nederland al even wachten. De laatste triomf dateert van 2000 in Sydney. Op het EK kan Oranje – dat in de laatste zeven edities steeds op het podium stond – een geweldig palmares voorleggen. Nederland won ook de laatste twee EK’s (2015 Londen en 2017 Amsterdam).

Wat u mag weten: De Nederlandse speler met de grootste Belgische link is de 31-jarige Sander Baart, ondertussen goed voor 184 caps bij Oranje. Baart is de zoon van een Belgische moeder en Nederlandse vader en speelde vroeger in de jeugdreeksen voor België. Omdat hij in 2005 niet werd opgeroepen voor het Belgische U18-team, koos hij definitief voor Nederland, waar hij een zeer mooie carrière uitbouwde. Na vele succesvolle jaren bij het Eindhovense Oranje-Zwart begint Baart in september aan zijn derde seizoen in de Belgische competitie bij Braxgata. Broer Jeroen Baart is coach van de Belgische jongens U21 en werkt dus voor de Belgische federatie.

Bondscoach: Max Caldas (Argentinië). De van oorsprong Argentijn Max Caldas heeft ook een Nederlands paspoort. Caldas is de ex-echtgenoot van de Australische Alyson Annan, de huidige bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Caldas boekte zijn grootste successen met de Nederlandse hockeyvrouwen. In Londen 2012 vierde hij de olympische titel en werd vervolgens gekroond als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Twee jaar later werd Caldas met de Nederlandse dames in Den Haag ook wereldkampioen. Na dat WK stapte Caldas over naar de Nederlandse mannen. In 2017 werd hij met Oranje Europees kampioen.

Nog dit: Met Bob De Voogd, Valentin Verga en Robbert Kemperman werden enkele ervaren spelers niet geselecteerd voor het EK in Antwerpen. Die laatste twee kozen er voor om in januari en februari in de lucratieve Maleisische competitie te spelen in plaats van met Nederland aan te treden in de Pro League. Bondscoach Caldas nam hen vervolgens niet meer op in de selectie. Ook zonder dit trio blijft de weelde bij Nederland groot. Mink van der Weerden is de absolute strafcornerspecialist, Mirco Pruyser scoort aan de lopende band, Billy Bakker (na Arthur Van Doren beste speler van de wereld in 2018) en Jeroen Hertzberger hebben pakken ervaring en Pirmin Blaak, die de hete adem van Sam van der Ven in de nek voelt, is een keeper van wereldklasse.

DUITSLAND

Wereldranking: 7

Recente EK’s: 2007: 4, 2009: zilver, 2011: goud, 2013: goud, 2015: zilver, 2017: 4.

Wat u moet weten: Als het in Antwerpen tot een duel België – Duitsland komt, dan zullen de Duitsers ongetwijfeld met het mes tussen de tanden spelen. In de Pro League vernederden de Lions in juni in Krefeld het thuisland met 0-8. Een ongeziene afstraffing en een historische nederlaag voor het fiere hockeyland dat in 2002 en 2006 wereldkampioen en in 2008 en 2012 olympisch kampioen werd.

Wat u mag weten: Op het vorige EK in België, in 2013 in Boom, werden de Duitsers Europees kampioen. Ze versloegen toen België in finale met 3-1. Van de EK-selectie van zes jaar geleden zijn er nu vijf spelers opnieuw bij in Antwerpen: Florian Fuchs, Mats Grambusch, Martin Häner, Marco Miltkau en Martin Zwicker. Zet daarbij de eveneens ervaren Christopher Rühr en jongere toppers als Lukas Windfeder (24) en Timm Herzbruch (22) en Duitsland is op dit EK een team om absoluut rekening mee te houden.

Bondscoach: Stefan Kermas (Duitsland). Voor de 39-jarige Stefan Kermas wordt het tijd om met de Duitse nationale ploeg te oogsten. Kermas werd einde 2016 bondscoach en heeft een contract tot en met de Spelen in Tokio. Voorlopig vielen de resultaten, met een vierde plaats op het EK 2017, een vijfde plek op het WK 2018 en het missen van de Final 4 van de Pro League voor hem tegen.

Nog dit: Tot voor enkele jaren leek het ondenkbaar dat Duitse internationals aan de slag gingen in de Belgische competitie. Samen met onze nationale ploeg heeft ook onze eredivisie zich in die mate ontwikkeld dat volgend seizoen twee Duitse EK-gangers in onze competitie aantreden. Keeper Tobias Walter begint straks aan zijn tweede seizoen bij het Brasschaatse Dragons en Marco Miltkau wordt de nieuwe topspeler van Gantoise. Hij maakt de overstap van Rot-Weiss Köln.

IERLAND

Wereldranking: 11

Recente EK’s: 2007: 7, 2009: /, 2011: 5, 2013: 6, 2015: brons, 2017: 6.

Wat u moet weten: De beste Ierse hockeyer, de 26-jarige Shane O’Donoghue, is een smaakmaker in de Belgische competitie. In 2015 en 2016 werd O’Donoghue met het Brasschaatse Dragons landskampioen. Daarna ging hij twee seizoen bij het Ierse Glennane spelen, maar vorig jaar verdedigde O’Donoghue opnieuw de kleuren van Dragons. Tijdens het WK in India werd hij Iers all-time topscorer met 94 doelpunten.

Wat u mag weten: Ierland kan dit EK niet rekenen op keeper David Harte, die al een tijdje met een blessure aan de kant stond. Het uitvallen van Harte betekent voor de Green Machine een stevige aderlating. Harte werd in 2015 en 2016 immers verkozen tot beste keeper van de wereld.

Bondscoach: Alexander Cox (Nederland). Alexander Cox is de succesvolle coach van het Nederlandse Kampong. Met de club uit Utrecht won hij in 2016 de Euro Hockey League en werd hij in 2017 en 2018 landskampioen. Sinds vorig jaar is Cox ook aan de slag bij de Ierse mannenploeg. Hij volgde er de Zuid-Afrikaan Craig Fulton op, de huidige assistent van Shane McLeod bij de Red Lions.

Nog dit: Opvallende naam in de EK-selectie van bondscoach Cox is die van Tim Cross. Cross kwam acht keer voor de Australische nationale ploeg uit, maar bezit ook een Iers paspoort. In de Belgische competitie speelden de laatste jaren heel wat Ierse hockeyers. Naast Shane O’Donoghue is ook Kirk Shimmins een speler van Dragons. Conar Harte, broer van keeper David, speelt voor Racing Brussel en Lee Cole voor Orée. En vanaf september maken James Carr en Daragh Walsh hun debuut bij Leuven.

SCHOTLAND

Wereldranking: 21

Recente EK’s: geen. Schotland stond voor de laatste keer in 2005 op een EK-hoofdtoernooi.

Wat u moet weten: De absolute topper bij Schotland is de 27-jarige aanvaller Alan Forsyth, die bij het Engelse Surbiton speelt. Forsyth is één van de weinige Schotten die ook voor Groot-Brittannië (Team GB verzamelt Engelse, Schotse, Noord-Ierse en Welshe spelers voor Olympische Spelen of de voorbije Pro League) aantreedt. Tijdens de voorbije Pro League-campagne speelde Forsyth veertien keer voor Groot-Brittannië en scoorde hij vijf doelpunten.

Wat u mag weten: Net als Wales zou het zeer verrassend zijn dat Schotland op dit EK de top zes haalt en zo in 2021 opnieuw bij de elite mag aantreden. Schotland plaatste zich voor het EK door in 2017 in eigen land het EK II te winnen. De laatste keer dat Schotland er bij de elite bij was, was in 2005. Toen verloren ze in de poulefase van de Red Lions met 2-1. Amaury De Cock en Jean-Philippe Brulé scoorden voor de Belgen.

Bondscoach: Derek Forsyth (Schotland). Derekh Forsyth is al jaren het gezicht van het Schotse hockey. In 1991 was hij reeds bondscoach van de jongens U21, sedert 2012 is hij bondscoach bij de senioren. Derek is de vader van sterspeler Alan Forsyth, terwijl zijn andere zoon David een maand geleden bij de nationale ploeg stopte. David Forsyth wou na het EK in Antwerpen zijn internationale carrière stoppen, maar een enkelblessure vervroegde zijn beslissing.

Nog dit: de laatste keer dat België en Schotland tegenover elkaar stonden was op 7 mei 2013. De Belgen moesten toen tijdens de eerste editie van de World League, wegens hun lagere ranking op de wereldlijst, nog een voorronde spelen. In het Franse Saint-Germain gingen de Schotten met 7-1 onderuit.

