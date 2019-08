Voor bondsvoorzitter Coudron was dit het laatste EK: "Ook zonder mij zal succes niet stoppen" Werner Thys

26 augustus 2019

07u55 0 EK Hockey Het Europese goud was voor bondsvoorzitter Marc Coudron meteen het laatste EK. In juni 2021 komt een einde aan zijn mandaat. "Ik kan de Spelen toch nog meemaken. Wat zou het mooi zijn om daar het orgelpunt te plaatsen. Maar dan nog is ons hockeyverhaal niet gedaan."

Twee hoofdprijzen op rij. Is het nog wel mogelijk dat de Lions beter worden ? Ook op mentaal vlak lijkt hen niets te kunnen overkomen.

Coudron: "Deze jongens spelen supergoed, maar zij moéten nog verbeteren. Victor Wegnez is nog maar 23 jaar, is nog volop aan het groeien, maar werd nu al speler van het toernooi. Ook Arthur De Sloover (22), Antoine Kina (23), Loic Van Doren (22) en zelfs broer Arthur (24) zijn nog piepjong. Zij weten beter dan wie ook dat ze nog progressie kunnen en moeten maken. We mogen nooit denken dat we er zijn. Dat zou het begin van het einde betekenen."

"Details maken het verschil. Onze staf wist dat Duitsland de strafcorner soms met de hand stopte. Vincent Vanasch had op een cruciaal moment de reflex om in de halve finale de video referral aan te vragen. Daar winnen we wellicht het EK."

De Lions zijn Europees kampioen en gaan zonder premie naar huis. Is dat het grote bewijs van de liefde voor hun sport ?

"Er wordt steeds de vergelijking met voetbal gemaakt en dat moet stoppen. Ook bij bijvoorbeeld volleybal of turnen worden er geen premies gegeven en daar worden ook resultaten geboekt. Ik respecteer de voetballers, maar op het financiële vlak leven zij op een andere planeet. Vijf maanden het salaris van een topvoetballer is het totale budget van onze federatie. En onze Lions houden inderdaad van hun sport en hebben er veel voor over. Dat is toch enorm mooi?"

Jij stopt in juni 2021 als bondsvoorzitter en voor Shane McLeod zit het er na de Spelen in Tokio ook wellicht op. Dat worden twee absolute topfiguren minder.

"In 2021 eindigt mijn vierde en laatste mandaat. Ik ben dan 16 jaar voorzitter. Ook zonder mij zal het succes van hockey in ons land niet stoppen. Ik heb heel wat mensen rond en met mij. Ook zij zitten boordevol goede ideeën."

"Shane neemt na Tokio inderdaad een sabbatjaar. Daarna bekijken we de situatie. Hij kan een andere rol spelen binnen de federatie of misschien terugkeren als coach."

Hoe ver staan de plannen voor een nationaal stadion ?

"Dat kan plots in een stroomversnelling komen. De mogelijkheden zijn Brussel (Neo-project of Ukkel), Waver (nabij voetbal Racing Jet) of hier het Wilrijkse Plein. Zo vlug mogelijk moet het stadion er komen. We mikken op een capaciteit van 4.000 à 5.000. We organiseren niet elk jaar een EK, hé."