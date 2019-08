Vincent Vanasch verkozen tot Red Lion van de Match: “Ik had wel wat werk op te knappen” WWT

18 augustus 2019

21u22 0 Ek hockey Na Aisling D'Hooghe zaterdag, werd met Vincent Vanasch opnieuw een keeper door de HLN-lezers verkozen tot speler van de wedstrijd.

"Ik had inderdaad wel wat werk op te knappen tegen die Engelsen", aldus de steeds minzame Vanasch. "Het bleek snel dat voor Engeland deze wedstrijd zeer belangrijk was. Het is mooi dat we opnieuw de nul houden en nu al zeker zijn van een plaats in halve finale."

De beste keeper van de wereld schudde alweer enkele zeer mooie reddingen uit de mouwen. "Je weet het: dat is mijn job", knipoogt Vanasch. "Soms moet ik in een wedstrijd slechts één of twee ballen redden, nu moest ik meer in actie komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar als keeper kom je dan wel goed in de wedstrijd." (lacht)