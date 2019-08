Vanasch opnieuw verkozen tot ‘Red Lion van de Match’: “Deze groep is mentaal zo ontzettend sterk” WWT

22 augustus 2019

22u56 0

Na de knotsgekke België - Duitsland werd Vincent Vanasch voor de tweede keer door de HLN-lezers verkozen tot ‘Red Lion van de Match’. "Deze wedstrijd komt toch mee aan de top van één van de spannendste die ik al beleefde", straalde de beste keeper van de wereld. "Aan het einde van de eerste helft doe ik bij 2-0 een belangrijke redding. En meteen na de rust zag ik inderdaad dat een Duitser bij de stop de bal met de hand raakte op strafcorner. Zo werd het geen strafbal. Wellicht een cruciale fase."

"Deze groep is op mentaal vlak zo ontzettend sterk", vervolgt Vanasch. "We wisten dat we gingen scoren. Eens dat gebeurde was de trein vertrokken.” Voor EK-goud spelen de Lions nu tegen het verrassende Spanje. "Een potje tegen Nederland had ik toch ook leuk gevonden", lacht Vanasch. "Die 5-0 zege uit de poulematch moeten we helemaal vergeten. Straks is het een EK-finale. Ook de Spanjaarden spelen nu met een pak vertrouwen. Zij willen ook dat olympisch ticket.”