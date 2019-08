Uitgeschakelde Red Panthers in slotfase onderuit tegen Ierland op EK XC

23 augustus 2019

17u11

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 2 EK hockey Geen eerherstel voor de uitgeschakelde Red Panthers op het EK. De Belgische hockeyvrouwen zijn de degradatiepoule gestart met een nederlaag. De Panthers (FIH 9) verloren in extremis tegen Ierland (FIH 8) met 1-2. België moet nog vol aan de bak om het behoud te verzekeren.

Ierland, dat in 2018 vicewereldkampioen werd achter het ongenaakbare Nederland, klom in het eerste kwart op voorsprong via Barr (11.) op strafcorner. De Belgen moesten reageren, maar slaagden daar niet meteen in. Ambre Ballenghien (44.) lukte helemaal in het slot van het derde kwart dan toch de gelijkmaker. België wilde meer, maar liet zich verrassen. O’Flanagan (59.) tikte vlak voor affluiten de 1-2 in doel.

De Panthers begonnen het EK sterk, met een 1-1-draw tegen topfavoriet Nederland (FIH 1) en een 4-1-zege tegen Rusland (FIH 23). Maar een zure 1-0-nederlaag tegen Spanje (FIH 7) veroordeelde hen tot het spelen van de degradatiepoule.

Hun zege tegen Rusland nemen de Belgen mee naar de degradatiepoule, waardoor België met drie punten derde staat. Rusland klopte eerder vrijdag Wit-Rusland (FIH 22) met 5-0 en staat tweede met evenveel punten als de Belgen, maar telt een gemaakt doelpunt meer. Ierland (6 ptn) staat aan kop, Wit-Rusland (0 ptn) helemaal vanonder. Zondagochtend (11u15) beëindigen de Panthers hun EK tegen Wit-Rusland, Rusland treft Ierland. De laatste twee van de groep degraderen naar de Nations Trophy.

In de halve finales neemt Engeland (FIH 4) het vrijdagavond om 18u op tegen Nederland en geeft Spanje om 20u30 Duitsland (FIH 5) partij. De finale en de wedstrijd om het brons staan zondagnamiddag op de planning.

