Tom Boon verkozen tot ‘Red Lion van de Match’: “Er kon ons niets gebeuren” Werner Thys

24 augustus 2019

De cirkel is rond. Net als in de openingsmatch van het EK tegen Spanje werd Tom Boon door de lezers van HLN in de finale verkozen tot Red Lion van de Match. “Overbodig te zeggen dat onze volledige kern speler van de match is”, aldus een stralende Boon. “Dit was mijn mooiste toernooi ooit. Er kon ons gewoon niets gebeuren. Deze groep doet alles voor elkaar en met elkaar. We hebben zo veel energie en dit schitterende publiek gaf ons nog een extra portie. Het was een ganse match genieten. Nu verdienen we een geweldig feestje.”

Volgende opdracht voor de Lions wordt de olympische titel in Tokio veroveren. “Na India hebben we van de wereldtitel genoten, maar al vlug zijn we terug keihard aan de slag gegaan. Nu gaat juist hetzelfde gebeuren. Enkele dagen genieten en dan weer enorm hard werken. Onze honger is nog niet gestild en ons verhaal is nog niet af.”