Tom Boon verkozen tot eerste Red Lion van de Match WWT

16 augustus 2019

22u30 0 EK Hockey Tom Boon, goed voor het derde doelpunt van de wedstrijd, werd door de surfers van HLN.be verkozen tot de eerste Red Lion van de Match. De Belgische hockeymannen wonnen de eerste match van hun EK met 5-0 tegen Spanje.

“Het was onze bedoeling om elke wedstrijd beter te doen, maar dat wordt na deze prestatie lastig”, lacht een gelukkige Boon. “De sfeer was formidabel en we bedankten het publiek met een zeer goede wedstrijd. Het doet altijd deugd om veel kansen te creëeren. De Spaanse keeper Quico Cortes kan zelfs op een zeer degelijke match terugblikken. Dat zegt veel.”

De Lions kunnen nu rustig het duel van zondag tegen Engeland voorbereiden. “Engeland moet morgen nog aan de bak tegen Wales en wij genieten van een rustdag. Dat is het voordeel van de openingsmatch te mogen spelen”, knipoogt Boon.