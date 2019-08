Tom Boon na laatste groepswedstrijd: "Vertrouwen getankt voor halve finales" Redactie

20 augustus 2019

23u55 0 EK Hockey Voor Tom Boon, vandaag één van de vijf Belgische doelpuntenmakers in de 6-0 zege van de hockeymannen tegen Wales op de derde speeldag van de groepsfase van het EK in Antwerpen, was de wedstrijd tegen de rode lantaarn in groep A er geen zonder inzet. Nochtans waren de Red Lions voor het duel wel al zeker van de halve finales.

"Neen, dit was nog altijd een wedstrijd op het EK", begon Boon fel. "Ik heb alle respect voor Wales. Deze spelers snijden in hun eigen portemonnee om hier aanwezig te zijn. Ze gingen er helemaal voor en je zag dat ze gepassioneerd zijn door hockey. Ze hebben, ondanks onze druk, geprobeerd het spel te maken. Dat maakte dat het een aangename wedstrijd werd voor de supporters."

Met dertien doelpunten voor en geen enkele tegen trekken de Lions vol vertrouwen naar de halve finale van donderdag tegen Duitsland. "Ons eerste doel vanavond was geen goal incasseren", vervolgde Boon. "Dat is gelukt. We hebben ook enkele details kunnen finetunen die minder goed waren in de vorige wedstrijden. We zijn klaar voor die halve finale en hebben vanavond nog eens extra vertrouwen getankt."

Ook Florent Van Aubel, één van de uitblinkers dinsdag, ging verder in het verhaal van Boon. "Het was een aangename match. We hebben deze wedstrijd gespeeld met enkele tactische varianten in ons hoofd, met het oog op de halve finale. Maar we wilden voor eigen publiek natuurlijk ook een goed resultaat. Duitsland donderdag wordt lastig. Ze staan dan wel pas zevende op de wereldranking, maar ik schat ze veel hoger in. Tactisch zijn ze zeer sterk en ze hebben spelers in hun rangen die het verschil kunnen maken. We hebben ze op de laatste grote toernooien dan wel geklopt, maar ik denk dat details donderdag het verschil zullen maken. Dat was ook zo op het WK tegen hen.”