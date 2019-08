Tom Boon, gedeeld EK-topschutter met vijf goals: “Het mooiste toernooi van mijn leven” TLB

24 augustus 2019

22u00

Bron: Sporza 0 EK Hockey Wat een EK van Tom Boon. De aanvaller scoorde in elk duel en is met vijf goals gedeeld topschutter van het toernooi. “Of ik niet liever alleen topschutter was geworden? Neen, eigenlijk niet. We zijn hier om samen te winnen”, aldus Boon.

Boon scoorde in de finale tegen Spanje de 3-0 uit een strafcorner. Een bekroning van een geweldig toernooi, noemt hij het zelf. “Dit is het mooiste toernooi van mijn leven”, stelde Boon voor de microfoon van Sporza. “Mooier dan het WK dat we wonnen, ja. Nu winnen we voor eigen publiek, fantastisch. De sfeer was geweldig.”

“Ik ben heel tevreden over mijn toernooi en eigenlijk over mijn hele seizoen”, zei Boon. “Of dit een antwoord is aan de criticasters die zeggen dat ik er nooit sta op grote momenten. Daar was ik niet mee bezig. Ik ben gewoon blij dat ik mijn ploeg heb kunnen helpen.”

Over zijn favoriete moment van het toernooi moest Boon niet lang twijfelen. “De call van Vincent Vanasch in de halve finale, waarbij hij zag dat de Duitse speler de bal met de hand raakte. Daardoor kreeg Duitsland geen strafbal en konden wij aanvallen. 35 seconden daarna kan ik dan voor 1-2 zorgen en plots stuwde het publiek ons echt weer naar voren. Dat was fantastisch.”