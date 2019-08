Titelverdediger Nederland geraakt ook niet voorbij Spanje AB

19 augustus 2019

20u06

Bron: Belga 0

Spanje (FIH 7) en Nederland (FIH 1) hebben op het EK hockey voor vrouwen in Antwerpen 1-1 gelijkgespeeld op de tweede speeldag in groep A. Voor titelverdediger Oranje was het de tweede draw nadat de partij tegen de Red Panthers (FIH 9) zaterdag ook al op 1-1 was geëindigd.

Caia van Maasakker bracht Nederland op voorsprong maar meteen daarna maakte Begona Garcia gelijk. Het bleek meteen de eindstand. Spanje won zaterdag met 1-0 van Rusland (FIH 23) en leidt in de groep met 4 punten voor Nederland (2 punten). België is derde met 1 punt maar speelt maandagavond nog tegen de Russen (0 punten).

