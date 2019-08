Technisch directeur Adam Commens blikt vooruit naar EK-finale: “We kunnen twee maanden voorsprong nemen” Werner Thys

24 augustus 2019

16u11 0

Wereldkampioen België start straks om 20.30 uur op het Wilrijkse Plein in Antwerpen als uitgesproken favoriet aan de EK-finale tegen Spanje. Als we de 0-2 nederlaag van twee jaar geleden wegdenken – op dat moment was België in de poulefase van het EK in Amsterdam reeds zeker van een plaats in halve finale – dan is het reeds elf jaar geleden dat de Belgen na de reguliere speeltijd nog eens van Spanje verloren. Die wedstrijd was de openingsmatch voor de Belgen op de Spelen 2008 in Peking.

Meteen de start van een lang olympisch avontuur voor Thomas Briels, Cédric Charlier, Felix Denayer en John-John Dohmen, jongens die er in Antwerpen nog steeds bijlopen. Bondscoach in 2008 was de Australiër Adam Commens. Een jaar eerder leidde hij ons land – na het mirakel op het EK 2007 in Manchester met een winnende goal in de slotseconden tegen Duitsland – naar de Olympische Spelen. België verloor die wedstrijd in Peking tegen Spanje met 2-4. Doelpuntenmakers waren twee Jérômen: Truyens en Dekeyser.

Commens verliet in 2011 de Belgische nationale ploeg en werd bondscoach van de vrouwen van zijn thuisland Australië. Na de Spelen van Rio 2016 nam hij bij de Belgische Hockeyfederatie de rol over van Bert Wentink als High Performance Director.

“Neen, favoriet kon je ons niet noemen in die wedstrijd in 2008 tegen Spanje”, lacht Commens. “Voor België was het de eerste olympische wedstrijd in 32 jaar. Spanje geraakte in Peking tot in finale en verloor daarin nipt met 1-0 van Duitsland. Met onder andere Amat en Fabregas beschikte Spanje over wereldspelers. Wij kwamen pas loeren. Vervolgens heeft het professionalisme zich bij België doorgezet. Een enorme goede generatie U21 met onder andere Gougnard, Van Aubel, Luypaert en Boccard stond toen op. Spanje kende na die zilveren medaille in Peking mindere jaren en ook financiële problemen. Nu zijn de Spanjaarden weer aan een opmars bezig. Dat bewijzen de resultaten op U21-niveau. Met de Fransman Frederic Soyez heeft Spanje ook een bondscoach die al lang in dienst is. Voor een visie op lange termijn is dat belangrijk.”

Wat de wedstrijd van vanavond betreft waarschuwt Commens vooral voor de snelle Spaanse counter. “Met jongens als Gonzalez en Lleonart hebben ze specialisten in de vlugge omschakeling”, aldus de Australiër. “Neen, van onderschatting zal bij onze Lions geen sprake zijn. De honger om na de wereldtitel voor eigen publiek ook Europees goud te veroveren is gewoon te groot. We mogen ons absoluut niet blindstaren op die 5-0 zege uit de poulefase. Het stond zeer lang 2-0 voor België en op dat moment kreeg Spanje een strafcorner. Als die er in gaat krijg je mogelijk een andere match.”

Niet alleen zal Shane McLeod bij winst straks dolgelukkig zijn met goud, het bijhorende olympische ticket vindt de Nieuw-Zeelander nóg belangrijker. Nochtans staan de Lions bij een nederlaag voor een op papier zeer gemakkelijk qualifier in eigen huis tegen in principe Pakistan, China of Oostenrijk. Commens treedt McLeod bij. “Vanavond kunnen we zeker zijn van Tokio en dat is echt wel belangrijk”, zegt Commens. “We hebben dan twee maanden voorsprong op de landen die nog kwalificatieduels moeten spelen. Shane heeft dan de tijd om individuele programma’s voor de spelers op te stellen. Dat is echt wel een cadeau.”

De Lions winnen voorlopig dus aan de lopende band. Kan het in de toekomst eigenlijk nóg beter voor onze mannen ? “Absoluut”, zegt Commens. “Arthur De Sloover is nog maar 22 jaar, Victor Wegnez, Antoine Kina en ook Augustin Meurmans, die er nu niet bij is, zijn nog beter aan het worden. Er zijn nog groeimogelijkheden en we zullen progressie maken. En het allerbelangrijkste: jonge talenten dienen zich aan. Nelson Onana, Thibeau Stockbroekx, William Ghislain… het zijn maar enkele namen van jongens die straks kunnen doorbreken.”