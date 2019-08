Stuntwerk Wales: gelijk tegen Engeland Werner Thys

17 augustus 2019

12u57 0 EK hockey In de poule van de Red Lions werkten vanochtend Engeland (FIH 6) en Wales (FIH 25) hun eerste wedstrijd op het EK af. Hockeydreumes Wales zorgde meteen voor sensatie door ‘grote broer’ Engeland punten af te snoepen: 2-2.

In de 26ste minuut kwam Engeland via Sam Ward op voorsprong, maar kort na de pauze lukte Gareth Furlong de gelijkmaker. In de 52ste minuut zorgde Rhodri Furlong helemaal voor sensatie door Wales op voorsprong te brengen: 1-2. Pas twee minuten voor het eindsignaal redde James Gall voor Engeland op strafcorner een punt.

Engeland, dat de laatste vijf edities steeds een medaille veroverde, moet morgen vol aan de bak tegen de Red Lions om hun EK nog te redden. Wales is er voor het eerst sedert 1999 op het hoogste Europese niveau weer bij.