Spanje poetst in groep van Red Lions blazoen op met vlotte winst tegen Wales Redactie

18 augustus 2019

15u24 0 EK Hockey Spanje (FIH 9) heeft zijn eerste zege beet op het EK in Antwerpen. De Spaanse mannen klopten gisteren in hun tweede groepswedstrijd Wales (FIH 25) met vlotte 5-1. In dezelfde poule A nemen de Red Lions (FIH 2) het later op de dag op tegen Engeland (FIH 6).

Iglesias (3.), Quemada (14. pc, en 56.), Ruiz (28.) en Romeu (36. pc) scoorden de Spaanse treffers. Furlong (42. pc) redde tussendoor de eer voor Wales.

Spanje kreeg in zijn eerste EK-duel hockeyles van de Belgen, die wonnen met 5-0. Wales pakte toen een punt tegen Engeland (2-2). De Spanjaarden tellen net als België drie punten, maar de Lions komen later zaterdag dus nog in actie. Engeland en Wales volgen met elk een punt. België kijkt dinsdag op de laatste speeldag Wales in de ogen. Spanje treft dan Engeland.

