Spanjaarden houden Nederland verrassend uit finale Redactie

22 augustus 2019

19u32

Bron: Belga 0 EK Hockey De Nederlandse hockeyers (FIH-3) zullen hun Europese titel niet verlengen. Oranje gaf in zijn halve finale niet thuis en leed een pijnlijke 4-3-nederlaag tegen Spanje (FIH-9). Bij de rust stond Spanje 2-0 voor in Antwerpen en het werd ook nog 4-0. De Spanjaarden stuiten zaterdag in de finale op de winnaar van het duel tussen België (FIH-2) en Duitsland (FIH-7). De Europese kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen.

Nederland was geen schim van de ploeg die de groepsfase zonder puntenverlies afsloot. De ploeg van bondscoach Max Caldas eindigde als eerste in de poule na overwinningen op Ierland (5-1), Duitsland (3-2) en Schotland (6-0). Spanje werd op het nippertje tweede in de groep, na een nederlaag tegen België (0-5), gelijkspel tegen Engeland (2-2) en winst op Wales (5-1). Toch was het Spanje dat domineerde. De ervaren ploeg profiteerde van het slordige spel van Nederland en benutte de strafcorner als doeltreffend wapen. Pau Quemada opende in de tweede minuut al de score. Hij benutte in de negentiende minuut ook zijn tweede strafcorner. Spanje kwam in de 34e minuut op 3-0 door Josep Romeu, eveneens uit een strafcorner.

Met een ruime voorsprong op zak slaagden de ervaren Spanjaarden er uitstekend in om het spel te vertragen. Oranje kreeg nauwelijks mogelijkheden. Mink van der Weerden kwam nog het dichtst bij een treffer. Hij raakte vanuit een strafcorner snoeihard de paal. Sanchez sloeg Spanje eerst nog naar 4-0, voordat Billy Bakker voor Nederland scoorde. De wedstrijd was al lang gespeeld, toen Jip Janssen in de slotminuut de negende en tiende strafcorner voor Oranje benutte.

Meer over Spanje

sport

sportdiscipline

hockey

Oranje

voetbal

sportevenement

Duitsland