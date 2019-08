Red Panthers winnen tegen Wit-Rusland en vermijden zo degradatie uit A-poule Redactie

25 augustus 2019

12u43 2 EK Hockey De Belgische hockeyvrouwen hebben hun tweede en laatste wedstrijd in de degradatiepoule op het EK in Antwerpen gewonnen. De Red Panthers (FIH 9) klopten Wit-Rusland (FIH 22) met 3-1. België is dankzij de zege zeker van het behoud in de elitegroep.

De Belgen wilden snel het verschil maken, maar moesten wachten tot Stephanie Vanden Borre na 22 minuten raak trof op strafcorner. Met de tweede Belgische treffer leek Barbara Nelen in het derde kwart alle twijfels weg te nemen, al bracht Sviatlana Bahushevich in minuut 47 met de 2-1 de spanning terug. Via Jill Boon, die de bal knap door haar benen tegen de netten devieerde, liep België in het laatste kwart echter weer uit.

De Panthers begonnen het EK sterk, met een 1-1 draw tegen topfavoriet Nederland (FIH 1) en een 4-1 zege tegen Rusland (FIH 23). Maar een zure 1-0 nederlaag tegen Spanje (FIH 7) veroordeelde hen tot het spelen van de degradatiepoule. Hierin verloor België de eerste partij tegen Ierland (FIH 8) met 1-2.

Hun zege tegen Rusland namen de Belgen mee naar de degradatiepoule, waardoor ze de groep afsluiten op de tweede plaats met zes punten. Ierland (9 ptn) wint de degradatiepoule, Rusland (3 ptn) en Wit-Rusland (0 ptn) sluiten de rangen. Die laatste twee landen degraderen naar de Nations Trophy.

Later vandaag volgen de medaillewedstrijden. Spanje speelt om het brons tegen Engeland (FIH 4), waarna Nederland tegen Duitsland (FIH 5) om de Europese titel bikkelt..

