Red Panthers openen vanavond tegen titelverdediger Nederland: "Goed om tegen Oranje te starten” WWT

17 augustus 2019

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK Hockey In een heruitgave van de EK-finale van 2017 openen de Red Panthers vanavond hun EK met een duel tegen het beste team ter wereld: Nederland. “We behoren niet tot de favorieten, maar kunnen wel van veel landen winnen”

De Red Panthers willen met United Girl Power - de communicatiecampagne van de Belgische Hockeybond om de Red Panthers en vrouwensport in het algemeen meer in de picture te zetten - indruk maken op het Wilrijkse Plein. De resultaten van bondscoach Niels Thijssen zijn de laatste twee jaar alvast overtuigend met een verrassende EK-finale in 2017, een sterk WK 2018 en onlangs een vijfde plek in de eerste editie van de Pro League. “We hebben die Pro League match na match aangepakt en dat gaan we ook in Antwerpen doen”, zegt Thijssen. “We behoren niet tot de favorieten op dit EK, maar kunnen wel van veel landen winnen.”

In hun poule spelen de Red Panthers achtereenvolgens tegen Nederland (FIH 1), Rusland (FIH 23) en Spanje (FIH 7). “En met die volgorde zijn wij best tevreden”, zegt de ervaren Emilie Sinia, de enige mama - zoon Naïm is 1,5 jaar - onder de Red Panthers. “Het is goed om het toernooi te beginnen met een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben en ook Oranje moet nog in het toernooi komen. We starten elke wedstrijd met het doel te winnen, maar we zijn wel realistisch. Tegen Nederland zullen we het spel ondergaan.”

“Of het mogelijk is om tegen Nederland iets te rapen ? Dat kan als ons verdedigend blok perfect staat, de middenvelders geen balverlies lijden en de enkele kansen die we krijgen afmaken.” (lacht)

Voor de Panthers wordt het halen van de halve finale - die net als in 2017 wellicht in het laatste pouleduel tegen Spanje moet afgedwongen worden - belangrijk in het kader van de olympische kwalificatiewedstrijden. Onze hockeyvrouwen staan nu negende op de wereldranglijst en met die ranking spelen ze die twee matchen tegen een nader te bepalen land altijd thuis. Halen ze de halve finale niet, dan verliezen ze hun negende plaats en moet Tokio 2020 zo goed als zeker buitenshuis afgedwongen worden. Een verplaatsing naar pakweg Ierland, maar ook India of Zuid-Korea is dan mogelijk. “We zijn daar niet mee bezig, die ranking hangt van te veel factoren af. Ook van de prestaties van andere landen”, zegt Sinia. “We moeten gewoon een goed EK spelen.”