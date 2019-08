Red Panthers missen Sinia met duimblessure tegen Rusland, ook rest van toernooi in gevaar Redactie

18 augustus 2019

18u44 0 EK Hockey De Red Panthers kunnen morgen in het groepsduel van de tweede speeldag op het EK hockey in Antwerpen tegen Rusland niet rekenen op Emilie Sinia. De aanvalster liep gisteren in de 1-1-stuntdraw tegen Nederland een blessure op aan de duim van haar rechterhand.

Diepgaander onderzoek moet de juiste ernst van de blessure uitwijzen. Dan zal ook blijken of Sinia ook een kruis moet maken over de rest van het toernooi. De medische staf van de Belgen vreest een breuk in het laatste vingerkootje.

De 34-jarige Brusselse, die 247 caps bij de nationale ploeg telt, kwam in het begin van de partij tegen Nederland met haar duim klem te zitten tussen de stick en de bal. Sinia verliet meteen het veld, maar viel in de tweede helft weer in.