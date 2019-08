Red Panthers lopen straks bekende Spaanse tegen het lijf: “België maakt op fysiek vlak indruk” Werner Thys

21 augustus 2019

06u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK hockey De bekendste Spaanse speelster die de Panthers vanavond tegen het lijf lopen is de vinnige Berta Bonastre, 27 jaar en goed voor 185 interlands. Bonastre speelde de voorbije zeven jaar in de Belgische competitie: eerst vier jaar voor het Brusselse Wellington, vervolgens drie jaar voor Braxgata in Boom.

Bij Braxgata was ze ploeggenote van een pak Red Panthers zoals Aline Fobe, Lien Hillewaert, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Pauline Leclef en Louise Versavel. “En dat zijn allemaal echt goede vriendinnen”, zegt Bonastre. “Ik vind het altijd lastig om tegen hen te spelen. Toen we vorig jaar op het WK na shoot-outs van België wonnen had ik echt met hen te doen. Ik weet immers hoe hard die meisjes werken. En een jaar eerder kwamen ze mij troosten omdat België ons in het laatste pouleduel versloeg op het EK in Amsterdam.” (lacht)

Net als twee jaar geleden op het EK moet Spanje vanavond winnen van België om door te stoten naar de halve finale. “De Belgische meisjes hebben inderdaad genoeg aan een gelijkspel, maar heel veel verandert dat niet. We spelen altijd om te winnen. Op het EK 2017 in Amsterdam creëerden wij enorm veel kansen, maar België won. Efficiëntie zal straks een zeer belangrijke rol spelen. Als thuisland geef ik België wel favoriet.”

Bonastre is onder de indruk van de fysieke progressie van de Belgische hockeyvrouwen. “Wij zijn misschien technisch wat sterker, maar de Panthers maken op fysiek vlak echt indruk. Dat is de laatste jaren enorm verbeterd.”

En welke Belgische speelster Spanje vooral in de gaten moet houden ? “Zonder twijfel, Barbara Nelen. Ik trainde de voorbije drie jaar met haar en ze speelt enorm sterk én intelligent. Ik vind haar zelfs één van de beste speelsters ter wereld.”

Noodgedwongen – en duidelijk een beetje tegen haar zin – speelt Bonastre volgend seizoen niet in de Belgische competitie. “Het is een olympisch jaar en we moeten allemaal in Spanje aan de slag”, zegt de Spaanse. “Er was geen andere keuze. Ik hoop om later nog terug te keren.”