Red Panthers kunnen rekenen op ex-Canadese Abigail Raye op EK Hockey AB

06 augustus 2019

18u15

Bron: Belga 0 EK Hockey Bondscoach Niels Thijssen heeft achttien spelers opgeroepen voor het EK hockey voor vrouwen in eigen land, van 16 tot 25 augustus in Antwerpen. De Red Panthers kunnen een beroep doen op voormalig Canadees international Abigail Raye.

Raye verzamelde 155 selecties voor Canada, maar speelde al sinds 2016 niet meer voor haar moederland en beschikt eveneens over de Belgische nationaliteit. Nu is de 28-jarige verdedigster voor de eerste keer opgeroepen voor de Red Panthers, die hun toernooi op 17 augustus openen tegen titelverdediger Nederland, de nummer een van de wereld.

Op het vorige EK in Amstelveen in 2017 schopten de Belgen het verrassend tot in de finale. Toch probeert bondscoach Thijssen de druk af te houden voor de nummer negen van de wereld. "We zijn pas het zesde Europese land op de ranking, en nog nooit heeft een land dat pas zesde stond het EK gewonnen", vertelde de Nederlander. "Uiteraard proberen we elke wedstrijd te winnen, maar voor de gouden medaille gaan lijkt ons niet echt een realistisch doel. Het is een droom, maar ons echte doel is gewoon om elke wedstrijd zo goed mogelijk te spelen."

Na hun lastige opener tegen Nederland op 17 augustus treffen de Red Panthers nog Rusland (19/08) en Spanje (21/08). De halve finales staan geprogrammeerd op 23 augustus, de finale op zondag 25 augustus.

De Belgische selectie

Doelvrouwen: Aisling D'Hooghe, Elodie Picard

Verdedigers: Lien Hillewaert, Judith Vandermeiren, Stephanie Vanden Borre, Emma Puvrez, Aline Fobe, Abigail Raye

Middenvelders: Barbara Nelen, Alix Gerniers, Sophie Limauge, Pauline Leclef, Michelle Struijk

Aanvallers: Jill Boon, Louise Versavel, Anne-Sophie Weyns, Ambre Ballenghien, Emilie Sinia