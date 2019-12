Red Panthers gaan door met bondscoach, maar zonder Jill Boon en Emilie Sinia



05 december 2019

19u42

Bron: Belga 0 Hockey Na het missen van de Olympische Spelen in Tokio ligt voor de Red Panthers de focus op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Belgische hockeybond meldde dat het doorgaat met coach Niels Thijssen. De internationale carrière van Jill Boon en Emilie Sinia zit er daarentegen op.

Thijssen volgde in oktober 2015 Pascal Kina op als coach van de Belgische hockeyvrouwen. De 36-jarige Nederlander leidde de Panthers naar een zilveren medaille op het EK 2017, naar een tiende plaats op het WK 2018 en naar een vijfde plaats in de Pro League 2019. “Uiteraard is de niet-kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio een serieuze tegenslag voor de ontwikkeling van de Red Panthers. Maar het vertrouwen in Niels als coach blijft groot”, klinkt het in een mededeling van de KBHB. Er is één wijziging in de technische staf. Simon Letchford stapt over naar het U21 mannenprogramma.

Naast de staf werd ook de spelersgroep geëvalueerd. Daarin is geen plaats meer voor de 32-jarige Boon en de 34-jarige Sinia. “Het was een heel moeilijke beslissing om twee buitengewone carrières van twee uitstekende speelsters stop te zetten, maar we willen een nieuw hoofdstuk schrijven, met een nieuwe groep”, zegt Thijssen. “Op de Spelen van Parijs zullen Boon en Sinia 37 en 39 zijn. De beslissing om zonder hen door te gaan is puur rationeel en doet niets af aan hun kwaliteiten. Ik kan de enorme bijdrage van zowel Jill als Milou aan het programma, aan de ontwikkeling van de Red Panthers en aan het vrouwenhockey in het algemeen, niet genoeg benadrukken.”

“De tijd die we krijgen om de opbouw op te starten van een team richting Parijs, heeft geleid tot de keuzes die we moesten maken. We gaan nu verder met een nieuwe groep, met enthousiast leiderschap, atletische kwaliteit en uitstekend talent. Het is nu tijd om de volgende hoofdstukken van de Red Panthers te schrijven.”